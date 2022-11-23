Bu alışkanlık hayatınızı riske atıyor! Hastalıklara yol açıyor, sağlığınıza zarar veriyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu alışkanlık hayatınızı riske atıyor! Hastalıklara yol açıyor, sağlığınıza zarar veriyor!

İyi uyku ve hijyenik uyku hayatımızdaki en temel ihtiyacımızdır. Uzmanlar yıllardır uyku hakkında bilimsel araştırmalar yapıyor ve sağlığa olan faydalarını ortaya koyuyor. Fakat uyuduğunuz yerin, uykudan daha önemli olduğunu biliyor musunuz? Uykunun geçtiği yerin hijyenik olmaması 3 farklı hastalığa yol açıyor.

ABONE OL
  • Bu alışkanlık hayatınızı riske atıyor! Hastalıklara yol açıyor, sağlığınıza zarar veriyor!

    Uykuyu hijyenik koşullar altında almak sağlık açısından büyük önem taşıyor. Yeni ve değiştirilmiş çarşaflarda yatmak ise birçok rahatsızlığın önüne geçmiş oluyor. Uzmanlara göre nevresimlerin değiştirilmemesi bazı ölümcül hastalıklara yol açabiliyor.
  • Bu alışkanlık hayatınızı riske atıyor! Hastalıklara yol açıyor, sağlığınıza zarar veriyor!

    APANDİSİT VE ZATÜRREYE YOL AÇABİLİR

    Uzmanların araştırmalarına göre nevresim takımlarını değiştirmeyen ve uzun süre aynı çarşafı kullanan kişilerin apandisit, gonore ve zatürre gibi hastalıklara yakalanma riski oldukça yüksek. Vücut her gece uyku sırasında ölü deri hücrelerini, sıvılarını ve yağları dışarı atar ve bunlar nevresimlere geçer. Astım, alerji gibi durumlar da ortaya çıkabilir.
  • Bu alışkanlık hayatınızı riske atıyor! Hastalıklara yol açıyor, sağlığınıza zarar veriyor!

    HASTAYKEN HER GÜN DEĞİŞTİRİN!

    Eğer kronik bir rahatsızlığınız var ise, örneğin astım, yoğun alerji; o zaman mutlaka her gün çarşaflarınızı değiştirmelisiniz. Toz akarları ve ortaya çıkan ölü hücreler alerjik reaksiyonları meydana getirir. 
  • Bu alışkanlık hayatınızı riske atıyor! Hastalıklara yol açıyor, sağlığınıza zarar veriyor!

    ÇARŞAFTAN VÜCUDA GEÇEBİLİR!

    Cleveland Clinic dermatolog Alok Via, konuyla alakalı vücudumuzda kendi hücrelerimizden daha fazla bakteri organizması olduğunu belirtti. “Ölü deri hücrelerinin çarşaflarınızda kalmasına izin verdiğinizde, bu bakteriler gelişebilir. Uzman, cildinize geri dönerlerse folikülite yol açabilir” şeklinde bir açıklama yaptı.
  • Bu alışkanlık hayatınızı riske atıyor! Hastalıklara yol açıyor, sağlığınıza zarar veriyor!

    HAFTADA EN AZ 1 KERE!

    Uzmanların söylemlerine göre, ortaya çıkabilecek herhangi bir hastalığa önlem olarak, nevresimlerinizi haftada en az bir kere yıkamalısınız.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.