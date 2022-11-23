Bu alışkanlık hayatınızı riske atıyor! Hastalıklara yol açıyor, sağlığınıza zarar veriyor!

APANDİSİT VE ZATÜRREYE YOL AÇABİLİR

Uzmanların araştırmalarına göre nevresim takımlarını değiştirmeyen ve uzun süre aynı çarşafı kullanan kişilerin apandisit, gonore ve zatürre gibi hastalıklara yakalanma riski oldukça yüksek. Vücut her gece uyku sırasında ölü deri hücrelerini, sıvılarını ve yağları dışarı atar ve bunlar nevresimlere geçer. Astım, alerji gibi durumlar da ortaya çıkabilir.