Alternatif müziğin sevilen ve yeni isimlerini konuk eden Salon İKSV, ilkbahar sezonunda heyecan verici isimlerle dolu bir programla müzik severleri ağırlamaya hazırlanıyor. Salon’un ilkbahar sezonunda, yeni bir saykedelik müzik dalgası yaratan Glass Beams, Garanti BBVA Konserleri kapsamında “desert noir” ikilisi Still Corners ve yeni nesil soul şarkıcısı CHERISE, Kolektif House Konserleri kapsamında etnik ritimlerle dansa davet eden Islandman, duygu yüklü performansıyla Morpheus, mutluluk kaynağı saykedelik pop-rock grubu Palmiyeler, Türkçe alternatif ve R&B müziğin yeni seslerinden Kardelen ve özgür müzik kolektifi İstanbul West Side Collective yer alıyor.

Tolga Böyük’ün solo projesi olarak kurulduktan sonra, bugün multienstrümantalist bir üçlü olarak hayatına devam eden Islandman , Anadolu saykedelik semalarından ses veriyor ve sesleri Avrupa’da da yankılanıyor. 2016’da Danimarkalı bağımsız plak şirketi Music for Dreams tarafından keşfedildi ve ardından Ağıt adlı EP’lerini yayımladı. 2017’de Rest in Space başlıklı ilk uzunçalarları yine aynı etiketle çıktı. İstanbul’dan Kuzey Afrika’ya, oradan Tibet ve Moğolistan’a kadar geniş bir coğrafyada yol alan üçüncü albümleri Godless Ceremony’den sonra 2022’yi çeşitli işbirlikleriyle arka arkaya çıkardıkları teklilerle yoğun geçirdiler. 2023’te Muhlis Berberoğlu ve Okay Temiz’le bozkırın sarısına bulandıkları Direct-to-Disc Sessions ve elektronik ses renklerinin karmaşa içinde dans ettiği Popsicle Obstacle EP’leriyle ortalığı ateşe verdiler. Islandman, Kolektif House katkılarıyla 20 Nisan akşamı Salon seyircisini elektronik yapılar ve etnik ritimler, dalgın gitarlar ve şamanik dokunuşlarla el ele verip dansa davet ediyor.

Garanti BBVA Konserleri: Still Corners

24 Mayıs Cuma 22.00

25 Mayıs Cumartesi 22.00

Tessa Murray ve Greg Hughes ikilisinin tanışıp Wrecking Lights Records’u kurmasıyla doğan Still Corners’ın ilk albümü Strange Pleasures’tan “The Trip”i duymayan kalmadı. Üçleme olarak duyurdukları albüm serilerinin son halkası The Last Exit, 2021’de yayımlandı. Organik enstrümantasyon, klavyeli gitar, ferah davullar ve Tessa Murray’in dumanlı sesiyle hayat bulan, zarafet dolu The Last Exit, görünenin ötesinde bir dünyanın kapılarını araladı. 5 Nisan’da çıkacağını duyurdukları, Greg Hughes’un prodüktörlüğünde kaydedilen altıncı albümleri Dream Talk’un on şarkıdan pek çoğunu Murray, rüyalarından yola çıkarak yazdı. İstanbullu müzikseverlerin yeni Still Corners şarkılarıyla ilk buluşması Garanti BBVA Konserleri kapsamında 24 ve 25 Mayıs akşamlarında Salon İKSV’de gerçekleşecek. Konserlerin kapı açılış saati 21.00, konser başlangıcı ise 22.00.