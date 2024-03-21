Alternatif müziğin sevilen ve yeni isimlerini konuk eden Salon İKSV, ilkbahar sezonunda heyecan verici isimlerle dolu bir programla müzik severleri ağırlamaya hazırlanıyor. Salon’un ilkbahar sezonunda, yeni bir saykedelik müzik dalgası yaratan Glass Beams, Garanti BBVA Konserleri kapsamında “desert noir” ikilisi Still Corners ve yeni nesil soul şarkıcısı CHERISE, Kolektif House Konserleri kapsamında etnik ritimlerle dansa davet eden Islandman, duygu yüklü performansıyla Morpheus, mutluluk kaynağı saykedelik pop-rock grubu Palmiyeler, Türkçe alternatif ve R&B müziğin yeni seslerinden Kardelen ve özgür müzik kolektifi İstanbul West Side Collective yer alıyor.

Konser Programı Glass Beams 26 Mart Salı 21.30 27 Mart Çarşamba 21.30 Khruangbin severlerin yeni favorisi olacak, Avustralya, Melbournelu esrarengiz üçlü Glass Beams, 2021’deki çıkışlarından bu yana hipnotize edici sahneleriyle yeni bir saykedelik müzik dalgası yarattı. Grubun kurucu üyesi Rajan Silva, ilk kısaçalarları Mirage için babasının 17 yaşındayken Avustralya’ya göç etmek üzere geride bıraktığı Hint şehrini buldu, bölgenin iz bırakmış müzisyenlerini dinlemeye koyuldu. 70’lerde Hindistan popunda esen saykedelik, disko ve delidolu caz esintileriyle, sitarın Batılı yorumlarıyla böylece tanıştı. Özellikle kayda geçirmeyerek canlı dinleyicilerine sakladıkları 20 dakikalık “seanslar” öyle beğenildi ki hayranları tarafından kaydedilerek internete sızdı ve milyonlarca kez dinlendi. Glass Beams, hayranlarının bu jestini karşılıksız bırakmadı, en beğenilen doğaçlamalarını 22 Mart’ta çıkacak yeni kısaçalarları Mahal için nihayet kaydetti. Rolling Stone’a verdikleri röportajda Türkiye izleyicisinin eşlik kabiliyetine övgüler yağdıran Glass Beams, şimdi yeni albümlerinin verdiği şevkle, çok sevdikleri İstanbul’a, saykedelik bir vudu seansı için geliyor.

İstanbul West Side Collective 18 Nisan Perşembe 21.30 İstanbul’un batı yakasından genç ruhlu bir caz kalabalığı olan İstanbul West Side Collective, beş müzisyenin Rumelifeneri’nden çıkarıp İstanbul müzik sahnesine kazandırdığı bir müzik kolektifi. Keskin çizgileri bulanıklaştıran ekiple ilk kez 2022’de, 29. İstanbul Caz Festivali sahnesinde, ardından Genç Caz+22 albümünde, afro-beat melodilerin alto saksofonla birleştiği “-3” isimli şarkılarıyla tanıştık. 2023’te yayımladıkları “Karadayı” ve “Sevda Çiçeği” adlı teklileriyle tanıdık sularda alışılmadık şekillerde yüzmeye devam edeceklerinin sözünü verdiler. Yedi şarkılık ilk albümleri Collection I ile de sözlerinde durdular. Şimdi ise bebop, modern caz, funk, soul, afrobeat karışımlı, eklektik bir müzikal yelpaze ile Salon izleyicisiyle buluşmaya geliyorlar.

Kolektif House Konserleri: Islandman 20 Nisan Cumartesi 22.00 Tolga Böyük’ün solo projesi olarak kurulduktan sonra, bugün multienstrümantalist bir üçlü olarak hayatına devam eden Islandman, Anadolu saykedelik semalarından ses veriyor ve sesleri Avrupa’da da yankılanıyor. 2016’da Danimarkalı bağımsız plak şirketi Music for Dreams tarafından keşfedildi ve ardından Ağıt adlı EP’lerini yayımladı. 2017’de Rest in Space başlıklı ilk uzunçalarları yine aynı etiketle çıktı. İstanbul’dan Kuzey Afrika’ya, oradan Tibet ve Moğolistan’a kadar geniş bir coğrafyada yol alan üçüncü albümleri Godless Ceremony’den sonra 2022’yi çeşitli işbirlikleriyle arka arkaya çıkardıkları teklilerle yoğun geçirdiler. 2023’te Muhlis Berberoğlu ve Okay Temiz’le bozkırın sarısına bulandıkları Direct-to-Disc Sessions ve elektronik ses renklerinin karmaşa içinde dans ettiği Popsicle Obstacle EP’leriyle ortalığı ateşe verdiler. Islandman, Kolektif House katkılarıyla 20 Nisan akşamı Salon seyircisini elektronik yapılar ve etnik ritimler, dalgın gitarlar ve şamanik dokunuşlarla el ele verip dansa davet ediyor.

REKLAM Kardelen 26 Nisan Cuma 22.00 .png İlk teklileri “Ceketin Bende Kaldı”, “Emanet” ve “Yaktın Beni”yi 2022 yılında, birkaç ay arayla çıkaran Kardelen, söz ve müziklerine imza attığı şarkılarına çektiği kliplerle de dikkat topladı. İlk kısaçaları Lütfen Kalbimi Sökün'ü 2023'te, Universal Music Türkiye etiketiyle yayımladı. Mabel Matiz'le Fatih albümündeki "Severim" şarkısında düet yaptı, ilk albümü Habibi'nin renkli lansmanını geçtiğimiz Şubat'ta düzenledi. Salon izleyicisiyle 2022 Kasım'ında tanışan Kardelen, +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali'nde yüksek enerjisiyle ışık saçtı. Şimdi ilk albümü ile yeniden Salon sahnesine konuk oluyor.

Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri: CHERISE 30 Nisan Salı 21.30 İngiltere'nin en çok aranan yeni nesil soul şarkıcıları ve söz yazarlarından CHERISE, şarkı yazarlığının ve zengin, çok yönlü vokalinin ilk örneklerini 2021’de, Remedy adlı kısaçalarında sergiledi. İngiltere’nin yeni bir ivme yakalayan caz sahnesinden Steam Down, Rueban James, Omar ve Nubiyan Twist gibi meslektaşlarıyla işbirlikleri yaptı. 2021'de Gregory Porter’dan Disney Christmas turnesinde kendisine eşlik etmek üzere davet aldı. Michael Kiwanuka’nın ve Jamie Callum’un konser açılışlarını yaptı. 2023’te CHERISE, ilk albümü Calling’le yeteneğini bir kez daha kanıtladı, Cross the Tracks Festivali’nde ana sahneyi açtı ve Love Supreme (İngiltere) ve Elbjazz Festivali’nde (Hamburg) başarılı performanslara imza attı. Garanti BBVA Konserleri kapsamında gerçekleşecek CHERISE’in incelikli vokali 30 Nisan akşamı Salon izleyicisini büyüleyecek.

REKLAM Palmiyeler 17 Mayıs Cuma 22.00 .png Kilink ile tanıdığımız Mertcan Mertbilek ve Tarık Töre, Kaliforniya sound’unu İzmir’in palmiyeleriyle bir araya getirdi, Barış Konyalı ve Rana Uludağ’ın da yüksek katkısıyla Palmiyeler doğdu. Grup, ilk kısaçalarlarını çıkardıkları 2015 yazından beri enerjileriyle müzikseverlerin antidepresanına dönüştü. 2017’de II (Venus)’le, 2018’de Akdeniz’le çalma listelerinin favorileri oldular. 2019-2020 arasındaki teklilerini topladıkları Ben-Hür ve son albümleri İkimiz ile yolculuklarına devam ediyor, “Sadece Sen” teklileriyle merakımızı iyice artıran Palmiyeler’le güneş bir kez daha Salon’da yükselecek.

Garanti BBVA Konserleri: Still Corners 24 Mayıs Cuma 22.00 25 Mayıs Cumartesi 22.00 .png Tessa Murray ve Greg Hughes ikilisinin tanışıp Wrecking Lights Records’u kurmasıyla doğan Still Corners’ın ilk albümü Strange Pleasures’tan “The Trip”i duymayan kalmadı. Üçleme olarak duyurdukları albüm serilerinin son halkası The Last Exit, 2021’de yayımlandı. Organik enstrümantasyon, klavyeli gitar, ferah davullar ve Tessa Murray’in dumanlı sesiyle hayat bulan, zarafet dolu The Last Exit, görünenin ötesinde bir dünyanın kapılarını araladı. 5 Nisan’da çıkacağını duyurdukları, Greg Hughes’un prodüktörlüğünde kaydedilen altıncı albümleri Dream Talk’un on şarkıdan pek çoğunu Murray, rüyalarından yola çıkarak yazdı. İstanbullu müzikseverlerin yeni Still Corners şarkılarıyla ilk buluşması Garanti BBVA Konserleri kapsamında 24 ve 25 Mayıs akşamlarında Salon İKSV’de gerçekleşecek. Konserlerin kapı açılış saati 21.00, konser başlangıcı ise 22.00.

Morpheus 1 Haziran Cumartesi 22.00 Yaşadığı büyük bir kaybın ardından müzikte yeniden hayat bulan Amsterdamlı şarkıcı-söz yazarı Martijn Verhagen, şanson etkili müzik projesi Morpheus ile kulak verenlere gerçek hikâyeler anlatmak istedi. Kendi evinde her birini tek seferde kaydettiği şarkılarını topladığı ilk kısaçaları Morphosis ile 2022’de iç dünyamıza sızdı. Charles Aznavour ve Kate Bush sadeliğini, sadece bir hikâye anlatmanın büyüsünü dinleyiciye yeniden hatırlattı. Thomas Azier’in yapımcılığında 2024’te çıkardığı iki şarkılık Ride or Die’da bu defa yüzünü elektronik altyapılara çevirse de duygu yoğunluğundan taviz vermedi. Morpheus, eski ve yeni dünyaları buluşturduğu performansıyla şimdi Salon sahnesinde.