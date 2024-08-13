Bu bebekler hiç üşümüyor! İskandinavya'da bebekler neden dışarıda uyutuluyordu?
Nesiller boyunca İzlandalı bebekler dondurucu soğuklarda dışarıda uyudular. Peki tüm İskandinav ülkelerinde durum böyle mi? Bebekler neden çok soğuk havada bile dışarıda uyutuluyor? İşte, bebeklerin neden dondurucu soğuklarda bebek arabasında uyutulduğuna dair detaylar…
Danimarka, İsveç, Norveç veya Finlandiya'da bir caddede dolaştığınızda, soğuk bir kış gününde bile, içinde uyuyan bir bebek varken, bebek arabalarının ve bebek arabalarının sessizce kendi başlarına oturduğunu görme şansınız vardır. İşte detaylar...
10 YIL FAZLA YAŞIYORLAR
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre İzlandalılar ortalama yaşam süresinen 10 yıl daha fazla yaşıyorlar. örneğin soğuğu canlandırıcı bulmak için eğitilmiş olmamız: bebekken İzlandalılar her türlü hava koşulunda açık havada uyurlar.
EVLERİNDE YETERLİ HAVA SİRKÜLASYONU YOKTU
İzlanda’da uzun bir süre kapalı mekanda uyku koşulları o kadar da iyi değildi. Yetersiz hava sirkülasyonu ve aşırı kalabalık yaşam koşulları nedeniyle geleneksel İzlanda evleri bunaltıcıydı ve bazen yemek pişirmekten dolayı duman çıkıyordu.
BİR KİTAPLA GELENEK HALİNE GELDİ
20. yüzyılın başında bir tüberküloz salgını ülkeyi sarstı ve 1926’da Dr. David Thorsteinsson, İzlanda'da açık hava yaşamının ve temiz havanın çocukların bağışıklık sistemlerini güçlendirmedeki faydalarını savunan bir pedagoji kitabı yayınladı. Bu kitap oldukça popülerleşti ve 20. yüzyılda İzlandalıların ikinci nesli dışarıda uyudu ve o zamandan bu yana her nesil dışarıda uyumaya başladı.
UYUTURKEN EBEVEYNLER NE DÜŞÜNÜYOR?
Günümüzde ebeveynler bebeklerini dışarıda dinlendirirken bulaşıcı hastalıklardan endişe duymuyorlar. İzlandalıların çoğu, çocuklarının dışarıda evin içinden gelen seslerden rahatsız edilmeden uyuduklarında daha uzun uyuduğunu düşünüyor
BEBEKLER NASIL UYUR?
Uyku zamanı genellikle şu şekilde gerçekleşir: Bebek sinirlenir (bebek yorulur). Bebek arabaya konur. Bebek uyuyana kadar yuvarlanır. Taşıma güvenli bir yere bırakılır. Ebeveynler ayrılır.
HANGİ KOŞULLARDA BEBEKLERİN DIŞARIDA UYUMASINA İZİN VERİYORLAR?
Uluslarası Çevresel Sağlık Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre Finlandiya’daki ebeveynler, genellikle bebek 2 haftalıkken başladıklarını ve günde bir kez yaptıklarını aktardılar. Ebeveynler, bebeklerinin -15 dereceye kadar olan soğuklarda dışarıda uyumasına mutlu bir şekilde izin verdiklerini, onları yünlü giysilere ve dış giysilere sararak rahat ettirdiklerini bildirdi.
EBEVEYNLER ENDİŞELENMİYOR MU?
İstatistiklere göre, İzlanda'nın suç oranı çok düşük; başkentte yılda ikiden az cinayet işleniyor. Nüfusu yaklaşık 320.000 kişi olan bu ülkede insanlar, bebeklerini kafelerin dışında bırakacak ve kendilerini güvende hissedecek kadar komşularına güvenme eğilimindeler.
Ayrıca, bebek arabaları sokaklarda terk edilmiş ve unutulmuş gibi görünse de, bir gözü pencereden dışarıda olan ve ellerinde bebek telsizi olan ebeveynler tarafından sürekli gözetim altındalar.
İSKANDİNAV KÜLTÜRÜNDE ÇOCUKLAR DIŞARIDA VAKİT GEÇİRMEYE TEŞVİK EDİLİR
Amerikalı çocuk doktoru Dr. Jennifer Shu, İskandinav ülkelerindeki ebeveynlerin çocuklarının dışarıda geçirdiği zamanı en üst düzeye çıkarmaya öncelik verdiklerini ve sıklıkla "Kötü hava diye bir şey yoktur, sadece kötü kıyafet vardır." dediklerini belirtti.
Bu felsefeye göre bebekler ve çocuklar uygun giyindikleri sürece yılın her döneminde dışarı çıkabilirler. Ayrıca, Danimarka ve İsveç'teki eğitimciler aynı kavramı öğretime de uyguluyorlar; buradaki pek çok okul, açık havanın sınıf olarak kullanılmasını teşvik eden orman okulu modelini izliyor.
Kaynak: Quartz, World Health Organization(WHO), International Journal of Circumpolar Health, Insider