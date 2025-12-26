Habertürk
        Haberler Sağlık Bu belirtilere dikkat! Gece kramplarının ve bitmeyen kabızlığın nedeni magnezyum eksikliği olabilir | Sağlık Haberleri

        Bu belirtilere dikkat! Gece kramplarının ve bitmeyen kabızlığın nedeni magnezyum eksikliği olabilir

        Yediğimiz her gıda karnımızı doyurmak ve gün içinde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi sağlamak dışında vücudumuzun çalışmasında görevli vitamin ve minerallerin de kaynağı olur. Ve bazen bazı kaynakların eksikliği vücudumuzda alarm yaratabilir. Gece kramplarının ve bitmeyen kabızlık şikayetiniz varsa nedeni magnezyum eksikliği olabilir...

        Giriş: 26.12.2025 - 13:20 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:20
        Gece kramplarına, bitmeyen kabızlığa dikkat!
        Magnezyum vücudumuzda solunum sistemimizden kas iskelet sistemine, kalp damar sağlığından uyku düzenlemesine kadar pek çok alanda hayati görevlere sahip olan bir mineraldir. Vücudumuzda ters giden bir şeyler varsa bunun nedeni çoğu zaman bazı vitamin ve minerallerin eksik kalmasıdır.

        Vücudunuzda hangi vitaminin ya da mineralin eksik olduğunu öğrenmek için önce uzman bir doktora başvurarak, gerekli görülürse kan testi vererek öğrenebilirsiniz.

        Doktora başvurmadan önce kendinizde var olan bir belirti olduğunu merak ediyorsanız haberde yer alan bilgileri inceleyebilirsiniz.

        *Haberde yer alan bilgiler kesin tanı için yeterli değildir. Bunun için mutlaka uzman bir doktora başvurulmalıdır. Aksi halde bilinçsizce yapılan uygulamalar sağlığınızı bozabilir.

        Kas krampları ve seğirmeler

        Özellikle geceleri ya da uyku halindeyken sık sık bacaklarınıza veya ayaklarınıza ani ve ağrılı krampların girmesinden şikayetçiyseniz magnezyum eksikliğiniz olabilir. Kas ve eklem kasılmaları magnezyum eksikliğinin akla ilk gelen belirtilerindendir.

        Bitmeyen yorgunluk ve halsizlik

        Yorucu işler yapmasanız ya da yeterince dinlendiğinizi düşünseniz bile vücudunuzun enerjisini ir türlü yükseltemiyor ve gündelik işlerinizi yaparken bile çabucak yoruluyorsanız magnezyum eksikliği şikayetiniz olabilir. Magnezyum eksikliğinde gözlemlenen en önemli belirtilerden diğeri de bitkinlik ve genel kas güçsüzlüğü kabul edilir.

        Kalp çarpıntısı

        Kalp damar sağlığında oldukça önemli bir etkisi olan Magnezyum, kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olduğu için bu mineralin eksikliğinde kalbinizde bir çarpıntı hissedebilirsiniz. Kalp ritminizde düzensizlik ya da kalp atışlarında hızlanma vücudunuzun çaldığı bir alarm zili olabilir.

        Ellerde ve ayaklarda uyuşma

        Magnezyumun hayati görevlere sahip olduğu diğer alan da sinir sistemimizdir. Magnezyum eksikliğinde özellikle el parmaklarında ve ayaklarda iğnelenme hissi oluşabilir.

        Stresli, kaygılı ve depresif ruh hali

        Magnezyum eksikliğinde gözlemlenen en önemli belirtilerden biri de kişilerin daha depresif ve daha sinirli hale gelmesidir. Son zamanlarda sebepsiz yere geriliyor ve sakinleşmek için çok uğraşmak zorunda kalıyorsanız magnezyumunuza baktırma vakti gelmiştir.

        Verimsiz uyku ya da uykuya dalma sorunları

        Sinir sistemimiz ve kaslarımız üzerinde bu kadar önemli görevlere sahip olan magnezyumun uyku sistemimizde bir düzenleyici görevi gördüğünü tahmin etmek zor olmayacaktır. Magnezyum eksikliği yaşadığınızda kaslar ve sinir sistemi bir türlü gevşeyemediği için uykuya dalmakta da zorlanabilirsiniz. Uykuya dalsanız bile geceleri sık sık uyanma, huzursuz bacak sendromu gibi sorunlar baş göstereceğinden uyku kaliteniz epey düşer.

        İştahsızlık, mide bulantısı ve kabızlık

        Magnezyum eksikliğinin erken dönemlerinde iştah azalması gözlemlenebilir. İştahsızlıkla bağlantılı olarak mide-bağırsak sistemi yavaşlar ve bu yüzden magnezyum eksikliği yaşayan kişilerde nedensiz mide bulantısı, kusma veya karın ağrısı yaşanabilir. Ayrıca mide-bağırsak sisteminin yavaşlaması kabızlığa da yol açar.

