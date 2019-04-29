Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Belediyesinin 2 yıl önce Yalı Mahallesi'nde bulunan Sedat Kahraman Parkı içerisine koyduğu ahşap kedi yuvaları, geçen hafta sonu kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yakıldı.

Hayvanseverlerin baktığı yaklaşık 20 kediden 2'si yanarak can verdi.

Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri, Bostanlı Polis Karakolu'na giderek şikayette bulundu.

"BUNU YAPAN İNSAN DEĞİL"

Sevda Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede yaşayan arkadaşlarıyla kedilere beraber baktıklarını, pazar günü sabah karşılaştıkları manzara karşısında hala üzgün olduklarını söyledi.

Kedilerin yanarak telef olduklarını görünce dakikalarca ağladıklarını belirten Zeren, "Bunu yapan insan değil. Bunu hayvanlara yapan yarın insanlara da yapar. Ne gerekiyorsa yaptık. Tüm arkadaşlarla gidip şikayetçi olduk. Kedileri kim böyle yaktıysa onları da Allah yaksın" dedi.

Pelin Zeren de bakımını üstlendikleri hayvanların bu şekilde yakılmasına çok üzüldüğünü, olayın yaşandığı günden bu yana parka gelemediğini ifade etti.

Yakılan kedilerin bir tanesinin hamile olduğunu dile getiren Zeren, "Bizim de içimiz yandı. Hayvan koruma dernekleri ve hayvanseverler çabalıyor. Hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili yasanın bir ön önce çıkmasını istiyorum. Yasa çıkmadığı sürece bu vahşet devam mı edecek? Bu olaylar cezasız kalmasın. Ben de şikayette bulundum. O kişi ya da kişilerin ceza almasını istiyorum." diye konuştu.