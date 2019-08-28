Roman Fedortsov, Kuzey Kutbu ndaki buzsuz tek limana sahip olan Rusya n\u0131n Murmansk kentinde bir bal\u0131kç\u0131 teknesinde çal\u0131\u015f\u0131yor. Fedortsov, 2016 y\u0131l\u0131nda a\u011f\u0131na tak\u0131lan ilginç canl\u0131lar\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 çekerek ki\u015fisel Twitter ve Instagram hesaplar\u0131 üzerinden payla\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Rus bal\u0131kç\u0131n\u0131n Twitter ve Instagram hesab\u0131nda yakla\u015f\u0131k 600 bin takipçisi bulunuyor. Bal\u0131kç\u0131n\u0131n buldu\u011fu canl\u0131lar\u0131n ço\u011fu okyanusun \u0131\u015f\u0131k görmeyen mezopelajik bölgesinde ya\u015f\u0131yor. A\u011f\u0131na yanl\u0131\u015fl\u0131kla daha önce nadir rastlanm\u0131\u015f say\u0131s\u0131z canl\u0131y\u0131 gözler önüne seren Fedortsov, takipçilerini \u015fa\u015fk\u0131na çeviriyor. Hatta sosyal medya kullan\u0131c\u0131lar\u0131 bal\u0131kç\u0131n\u0131n buldu\u011fu deniz canl\u0131lar\u0131n bu dünyaya ait olamayaca\u011f\u0131n\u0131 ileri sürüyor. Roman Fedortsov un yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlar\u0131 ürpertici olsa da kullan\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan oldukça ilgi görüyor. Derin su bal\u0131kç\u0131s\u0131 Federtsov, yakalad\u0131\u011f\u0131 de\u011fi\u015fik deniz canl\u0131l\u0131lar\u0131n\u0131 foto\u011fraflayarak takipçileri ile payla\u015fmaya devam edece\u011fini belirtiyor.