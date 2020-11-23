Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da etkileri görülen korona virüs salgını ile ilgili önlemler başladı. Birçok işletmenin kapatılması sonrası sokağa çıkma yasakları da başladı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza saatlik olarak uygulanan sokağa çıkma yasakları hafta sonu tüm vatandaşlar için geçerli oluyor. Peki bu akşam yasak var mı?

BU AKŞAM YASAK VAR MI?

Koronavirüs önlemleri kapsamında bugün sadece 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ YASAK SAATLERİ

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

HAFTA SONU YASAK SAAT KAÇTA?

Hafta sonları Cumartesi 20:00'den Pazar sabah 10:00'a kadar ve Pazar akşam saat 20:00'den Pazartesi saat 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.