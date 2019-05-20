21 Mayıs’ta Güneş ve Merkür İkizler burcuna ilerliyor. Pratik fikirler artıyor. İletişim haberleşme, eğitim ve ticari faaliyetlere yoğunlaşıyoruz. Entelektüel beceriler öne çıkarken, meraklı ve çok yönlü olabiliriz. Sabırsızlık, huzursuzluk, boş konuşma ve dedikoduya karşı temkinli olmalıyız.

Satürn Plüton kavuşumunda yaşamda riskli ancak anlamlı, heyecan ve doyum sağlayan tercihlerle, rahat ve konforlu olduğu için süregelen alışkanlıklar arasında tercih yapmayı zorunlu kılıyor. Gerçekten önemli ve kalıcı olana yatırım yapma dönemindeyiz. Tercihlerin netleşmesi gerekiyor. Aile, meslek, statü gibi önemli konularda kendi yerimizi tespit etmek adına baskı altındayız. İlişkilere bakış açımız dönüşüyor.

Bu hafta gerçekleşen Dolunay’ın etkisiyle baskı bizi zorunlu tercihlere yönlendiriyor. Hedefleri doğru tespit etmek, içsel özgürlüğe, üretim ve planlı çalışmaya yoğunlaşmak gerekiyor. Değişen koşullara uygun fırsatları dışlardan beklemek yerine girişimci olmak önem kazanıyor. Bu vakte kadar ilişkilerinizde açıktan ya da üstü örtülü manipülatif tutumlar sergilediyseniz düzeniniz bozuluyor. İnsanları, olayları veya koşulları kontrol gücünüz önemli ölçüde düşüyor. Yaşamla akmayı, adaptasyon geliştirmeyi öğrenirken, değişen dünya düzenine uygun yeni yaratımlara uyumlanın. Alma verme dengesi, otoritenin olumlu kullanımı giderek önem kazanıyor. Kendimizi bu koşullara ne kadar hızlı hazırlarsak, önümüzdeki yıllarda o kadar rahat edeceğiz.

Hafta boyunca çocukluk çağından gelen değersizlik ve güvensizlik duyguları yüzeye çıkıyor. Baskıya, özensiz tutumlara maruz kalıp içsel kaynakları kullanamadıysanız veya farkına varamadıysanız şimdi çözüm zamanı. Olaylara yaklaşımın çocuk saflığında olması yaraların iyileşmesini kolaylaştırır. Çocukluk anılarına takılıp ebeveyn ilgisi için travmayı sürdürmek sorunları büyütecektir.