Temel Reis kolları için kedi maması yedi!

Temel Reis kollarına sahip olabilmek için Rus Kirill Tereshin'in bu kez yaptığı şey insanları şoke etti. Tereshin'in sosyal medyadan bir takipçisinin, "Kedi maması proteinden daha iyidir, kasları büyütüyor" yorumu üzerine Tereshin, kedi maması yedi