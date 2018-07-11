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Temel Reis kolları için kedi maması yedi!

11.07.2018 - 15:54 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Temel Reis kollarına sahip olabilmek için Rus Kirill Tereshin'in bu kez yaptığı şey insanları şoke etti. Tereshin'in sosyal medyadan bir takipçisinin, "Kedi maması proteinden daha iyidir, kasları büyütüyor" yorumu üzerine Tereshin, kedi maması yedi

  • 1 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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    Temel Reis kollarına sahip olabilmek için Rus Kirill Tereshin'in bu kez yaptığı şey insanları şoke etti. 

  • 2 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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    Daily Star'da yer alan habere göre; 21 yaşındaki Tereshin, kol kaslarını büyütmek için pazularına kimyasal madde enjekte etmişti.

  • 3 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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    Yeni bir video paylaşan Kirill Tereshin, kol kası uğruna yaptığı şeyle insanların ağzını açık bıraktı. 

  • 4 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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    Tereshin'in sosyal medyadan bir takipçisinin, "Kedi maması proteinden daha iyidir, kasları büyütüyor" yorumu üzerine Tereshin, kedi maması yedi. 

  • 5 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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    Kollarını biraz daha şişirmek için bir aylık diyete girdiğini söyleyen Tereshin, günde altı kez kedi maması tüketeceğini söyledi.

  • 6 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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    10 GÜNDE DEVASA KOLLARA SAHİP OLMUŞTU 

    Rusya'da yaşayan 21 yaşındaki Kirill Tereshin, kollarına kimyasal enjekte ederek 10 günde devasa kaslara sahip olmuştu!

  • 7 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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    Tereshin, kas yapmak uğruna ölümü göze almıştı. Sporla elde edemeyeceği kocaman kol kasları için vücuduna kimyasallar enjekte eden Kirill büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı. 

  • 8 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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    Doktorlardan her an vücudunda kan zehirlenmesi başlayabileceği uyarısını alan Rus gencin kolları her an kesilebilirdi. Diğer yandan genç adamın kolundaki kaslar kimyasal maddenin etkisiyle iltihaplanmaya başlamıştı.

  • 9 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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    Kirill'in vücuduna enjekte ettiği kimyasallar, onu ölüme götürüyor olsa da bu durum umurunda bile değildi. Öyle ki geçtiğimiz günlerde aynı kimyasalları bacağına da uyguladı. 

  • 10 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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  • 11 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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  • 12 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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  • 13 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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  • 14 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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  • 15 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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  • 16 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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  • 17 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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  • 18 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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  • 19 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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  • 20 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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  • 21 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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  • 22 Bu kadarına da pes! Kas büyütmek için öyle bir şey yedi ki...
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YORUMLAR 11
  • Misafir 53 dakika önce
    duyanda inanacak arkadaşlar iğneyle şişirilmiş kol sakın kedi maması falan yemeyin
  • Misafir 3 saat önce
    kızlar, yapılı erkekten hoşlanır derken yanlış anlamış bu herif biraz
  • Misafir 5 saat önce
    NE ORAN VAR NE ORANTI KAFA KUŞ KAFASI KADAR KOLLAR İLAÇLA ŞİŞMİŞ VÜCUT STANDART DEĞİŞİK...
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