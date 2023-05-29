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Bu keçi sahibinin komutuyla hareket ediyor

Yozgat’ta 'Maskot' ismindeki keçi ile sahibi arasında olan bağ dikkat çekiyor. Sevimli keçi sahibinin komutunu dinliyor, sahibiyle birlikte yemek yiyip zaman geçiriyor

Bu keçi sahibinin komutuyla hareket ediyor
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İHA

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında çobanlık mesleğiyle uğraşan 46 yaşındaki Adem Göçer, annesi ölen yavru keçiyi, biberonla besleyip büyüttü.

Keçiye Maskot adını veren Göçer ile keçi arasında güçlü bir bağ oluştu.

Kısa zamanda sürüye karışan keçi, sahibinin bir an olsun peşinden ayrılmazken sürünün de maskotu haline geldi.

Sahibi komut verip çağırdığında yanına gelen Maskot, sahibiyle yemek yiyip uyuyarak gününün büyük bir bölümünü onunla geçiriyor.

4 yıl önce Yozgat'ın Araplı kasabasında çobanlık mesleğine başladığını söyleyen Adem Göçer, "Bu süre içinde hayvanlarla olan bağım güçlendi. Çobanlık çok güzel bir meslek, hayvanların dilini anlamak ayrıcalık ister. Benim Maskot adında bir keçim var. Her yere benimle birlikte gider, çağırdığımda yanıma gelir, yemeği birlikte yeriz.

O benim eğlencem, onunla doğada vakit geçiriyoruz. Keçimi satmıyorum, küçüklükten beri benimle birlikte... Annesi de babası da ben oldum. Onu sütle, biberonla büyüttüm. Benimle sürüyle birlikte gelip gitmeye başladı. Onunla bir bağımız oluştu. Şimdi nerede olursam olayım çağırdığım zaman gelir. Bir yıldır hep yan yanayız" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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