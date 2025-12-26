Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bu kez yaya ihlal etti! Facia kıl payı! | Son dakika haberleri

        Bu kez yaya ihlal etti! Facia kıl payı!

        İstanbul Maltepe'de yayalara kırmızı ışık yandığı sırada caddeden karşıya geçen kişiye motosiklet çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kaza kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 09:51 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu kez yaya ihlal etti! Facia kıl payı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Maltepe'de yayalara kırmızı ışık yandığı sırada, caddeden karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı.

        DHA'nın haberine göre kazada yaya yaralanırken, kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S. yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken yayalara kırmızı ışık yandığı sırada caddeden karşıya geçmeye çalışan N.K.’ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen N.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı N.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Diğer yandan kazanın meydana geldiği anlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin seyir halindeyken yayanın aniden karşıya geçmeye çalıştığı ve çarpmanın etkisiyle yere düştüğü anlar görülüyor. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hafif ticari araç Zap Suyu'na yuvarlandı

        Hafif ticari araç Zap Suyu'na yuvarlandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Milyonluk atlar çiftlikten kaçtı
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!