İsviçre'nin Rheinau köyünde, 2016'daki referandumda halkın reddettiği 'temel gelir' uygulaması başlatılacak. Bir belgesel için deney olarak yapılan uygulamanın 1 yıl sürmesi bekleniyor. Fikrin mimarı ve belgeselin yapımcısı Rebecca Panian, bu deneyle amaçlarının, 'halkın geri çevirdiği 'temel gelir' uygulamasının etkisini görmek' olarak açıklıyot.

Bu uygulamayla birlikte, köy halkına, çalışıp çalışmadığına dikkat edilmeden aylık 2,500 İsviçre Frangı yani 16,662 bin lira maaş verilecek. Bu miktardan fazla geliri olanlarsa, arta kalan miktarı geri ödeyecek. Maaşlar, vergiler yerine bağış yoluyla finanse edilecek.

Katılım için son başvuru günü 15 Eylül olarak belirlenen uygulamaya, 1300 nüfusa sahip köyde şu ana kadar 700'den fazla kişi gönüllü oldu. Temel gelirin cazibesine kapılanların köye akın etmesini önlemek amacıyla deneye yalnızca Rheinau'ya 5 Haziran'dan önce yerleşmiş olanların katılabilmesi şartı aranıyor.

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