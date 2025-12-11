Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Bu kurabiye yılbaşının sembolü! Yeni yıl ruhunu mutfağa taşıyan gingerbread kurabiye tarifi!

        Bu kurabiye yılbaşının sembolü! Yeni yıl ruhunu mutfağa taşıyan gingerbread kurabiye tarifi!

        Yılbaşı akşamının en tanıdık kokularından biri gingerbread kurabiyeleridir. Baharatların sıcak aroması ve pekmezle oluşan karamelimsi tat, bu kurabiyeyi diğerlerinden ayırır. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, özellikle süslemeleriyle masa düzenine renk katıyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 23:34 Güncelleme: 11.12.2025 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gingerbread kurabiye nasıl yapılıyor?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden gingerbread kurabiyesi, yılbaşı sofralarını hem nostaljik hem de eğlenceli bir havaya sokuyor. Şekilli kalıplarla hazırlanan bu kurabiyeler, sadece tatlı değil aynı zamanda dekoratif bir unsur olarak da öne çıkıyor. Evde hazırlanması düşündüğünüzden daha kolay. Sizin için derledik…

        GINGERBREAD KURABİYESİNİN YILBAŞINDAKİ YERİ

        Gingerbread kurabiyesi, kış aylarının baharatlı kokusunu taşıyan en klasik yılbaşı tariflerinden biri. Tarçın, zencefil ve karanfil gibi aromaların birleşimi, hem görüntü hem de koku açısından kutlama atmosferini tamamlıyor.

        Yumuşak ya da kıtır formda hazırlanabilen bu kurabiyeler, özellikle dekoratif süslemelerle birleşince sofraların odak noktası haline geliyor.

        REKLAM

        MALZEME LİSTESİ

        Hamur için gereken temel malzemeler genellikle tereyağı, esmer şeker, pekmez, yumurta ve un etrafında şekilleniyor. Baharat karışımında tarçın, toz zencefil, muskat ve karanfil tercih ediliyor.

        Hamurun daha tok bir kıvam alması için buzdolabında bekletilmesi önemli; aksi halde şekil vermek zorlaşıyor. Üzeri için kullanılan basit pudra şekeri–su karışımı, kurabiyeleri süslemek için yeterli oluyor.

        HAMURUN HAZIRLANIŞI

        Tereyağı ve esmer şekerin krema kıvamına gelmesi, kurabiyenin dokusunu belirleyen ilk adım. Ardından pekmez ve yumurta eklenerek karışım derinleşiyor.

        Kuru malzemeler ayrı bir kapta elenip kontrollü şekilde hamura dahil ediliyor. Elde edilen hamur streçlenip en az bir saat buzdolabında dinlendirildiğinde daha iyi sonuç veriyor.

        PİŞİRME VE SÜSLEME

        Dinlenen hamur unlanmış tezgahta açılarak yılbaşına özgü insan, çam ağacı ya da yıldız kalıplarıyla kesiliyor. 170 derecede yaklaşık 10–12 dakikalık bir pişirme yeterli.

        Fırından çıkan kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra şekerli glazürle süsleniyor. Bu aşama hem görünümü güçlendiriyor hem de kurabiyeleri daha yılbaşı temalı hale getiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Şehit polisin katil zanlıları tutuklandı
        Şehit polisin katil zanlıları tutuklandı
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı