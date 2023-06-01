Kilo verme dönemlerinde ihmal edilmemesi gereken en önemli şey kahvaltıdır. Kahvaltı yapmadan gün içerisinde kendinizi hem halsiz hissedeceksiniz hem de çok fazla acıktığınız için gereğinden fazla yemek yiyeceksiniz. Bu durumu yaşamamak için kahvaltı öğününü asla ihmal etmemelisiniz. Eğer siz de kahvaltıda kendini durduramayanlardansanız kilo aldırmayan kahvaltı önerilerimize göz atmalısınız. İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi...