Bu resimde ilk gördüğünüz şey karakterinizin güçlü yönünü ortaya çıkarıyor
Bir resim gerçek hayatta fazla bir şey ifade etmeyebilir ama psikolojide, çözülmeyi bekleyen bilinçaltının yoluna ışık tutar. Bu yüzden bir resimde seçtiğiniz şeyi neden seçtiğinizi bilmeseniz de aslında orada bir mesaj vardır.
Bu resimde ilk gördüğünüz şey nedir? Cevaplar aşağıda.
Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Herhangi bir bilimsel veriye dayanmaz.
İLK ÖNCE ASLAN GÖRDÜYSENİZ;
Eğer ilk aslanı gördüyseniz, kişiliğiniz güç yayıyor ve son derece etkili bir insansınız. Nereye giderseniz gidin, çevrenizdekilerde şaşmaz bir iz bırakırsınız. Hedefleriniz herkes için şeffaftır ve kendinizi ve çevrenizdekileri, hedeflerine ulaşmaları için sürekli olarak motive edersiniz.
Ayrıca cesur ve maceracı fikirlerinizle tanınıyorsunuz. Zorluklar veya aksiliklerle karşılaştığınızda tereddüt etmezsiniz; bunun yerine, bu deneyimleri daha dirençli ve kararlı bir yapıya sahip olmak için değerli dersler olarak kullanırsınız.
İLK ÖNCE GORİLİ GÖRDÜYSENİZ;
İlk önce gorili gördüyseniz, hayatın analitik yönüne yönelme eğilimindesiniz demektir. Mantığınız insanların örnek aldığı bir şeydir, ancak siz başkalarından yardım istemeden kendi sorunlarınızı çözme eğilimindesiniz. Etrafınızdaki hayatın akışını izlemeyi ve gözlemlemeyi seviyorsunuz. Kişisel gelişim için önemlidir çünkü herkesin gelişme yeteneğine sahip olduğunu düşünüyorsunuz.
Başkalarının fikirlerini kabul etmek size kolay gelmiyor. Arkadaşlarınız (ve hatta tanıdıklarınız) arasında son derece inatçı ve kararlı biri olarak tanınıyorsunuz. Ancak, onları olaylara sizin açınızdan bakmaya ikna etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın, pek başarılı olamazsınız.
İLK ÖNCE AĞACI GÖRDÜYSENİZ;
Eğer ilk ağacı gördüyseniz, mantıklı düşünen, ayakları yere basan bir insansınız demektir. Rasyonel düşünceye olan güveniniz, her zaman kontrolün sizde olması ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Doğal liderlik nitelikleriniz sizi son derece özverili ve başarılı bir iş insanı yapar.
Bazen duygularınızda bir tıkanıklık hissedersiniz ve beklenmedik bir şekilde dışarı sızıncaya kadar bir şeyleri saklama eğiliminde olursunuz. Spontane olmak sizin güçlü yanınız değil çünkü hayatı işe yarayacağını bildiğiniz şeyleri yaparak yaşamayı tercih ediyorsunuz.
EĞER ÖNCE BALIKLARI GÖRDÜYSENİZ;
Eğer önce görselin alt kısmındaki iki balığı gördüyseniz, muhtemelen iyimser ve neşeli bir mizacınız var demektir. Hayata bakış açınız sürekli olarak olumlu tarafa yöneliyor ve bu da sizi tanıyan herkesin hayranlık duyduğu bir durum. Gerçekten özverili birisiniz ve çok kolay arkadaş ediniyorsunuz. Herkesin hayata sizinle aynı sevgi dolu bakış açısını paylaşmasını dilerdiniz.
Kaynak: Mystic Alraven