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Türk milletinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 4 yıl önceki hain darbe girişimine karşı elde ettiği zafer, 200 drone ile gerçekleştirilen "15 Temmuz temalı ışık gösterisi"yle İstanbul Boğazı'na yansıdı.

İletişim Başkanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı elde edilen demokrasi zaferinin 4. yılına özel ışık gösterisi hazırladı. Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesi üzerinde gerçekleştirilen gösteri, İstanbul semalarını ve boğazı aydınlattı.

Türkiye'de ilk kez 200 drone ile yapılan ışık gösterisinin ilk bölümünde, darbe girişimini haber alan halkın bir araya gelişi ve hep birlikte bir yıldız oluşturmaları sembolize edildi. İstiklal Marşı'nın "O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir o benim milletimindir ancak" dizelerine gönderme yapılan gösteride, halkın yıldızı koruma altına aldığı görüldü.

Ardından gösteride milletin zaferi, Türkiye haritası, dalgalanan Türk bayrağı ve 15 Temmuz logosu gökyüzünde yerini aldı. Vatandaşlar ilgiyle izledikleri gösteriyi cep telefonu kameralarıyla kaydederek, bu anları ölümsüzleştirdi.

15 TEMMUZ'DA YAŞANANLAR, VİDEO HARİTALAMA İLE YANSITILDI

Boğaz'daki bir diğer gösteride, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin önemli noktalarından Kuleli Askeri Lisesi yerleşkesinin duvarlarında video haritalama (mapping) teknolojisi oldu. Yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte duvara yansıtılan görüntülerde, FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu direniş ve şehitlerin kahramanlığı ışık gösterisiyle canlandırıldı.

Gösterimde, 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ile "Milletin Zaferi", "Demokrasi Nöbeti Bitmeyecek", "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan" yazısı ve Türk bayrağı da yer aldı. Etkinlik, bazı medya kuruluşları ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

ALTUN: HAVAİ FİŞEK KULLANMADAN ÇEVRE DOSTU BİR GÖSTERİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, bu yıl gerçekleştirilen ilk gösteriye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Sakarya'da 3'ü şehit 10 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek patlamaları sonrası kullanımı tartışma konusu olan havai fişeğe dikkat çekerek, şöyle dedi:

"İletişim Başkanlığı olarak canlılara ve doğaya zarar vermeden, havai fişek kullanmadan çevre dostu bir gösteriye öncülük ettik. 200 İHA ile Türkiye’de ilk kez bu denli büyük bir gösteriyi hayata geçirdik. Her şey #15TEMMUZDESTANI’nı anlatabilmek için!"