Bu Sıradan Bir Taş Değil: Tansiyonu Dengeliyor, Uyumsuzlukları Gideriyor, Stresi Azaltıyor! Her Renginde Başka Şifa

Bu sıradan bir taş değil: Her renginde başka şifa! 0:00 / 0:00

Genellikle kolye, yüzük gibi takılarda kullanılan akik taşı doğanın bizlere sunmuş olduğu mucizelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Doğada bulunan hiçbir şey anlamsız değil elbette. Birçok faydayı içerisinde barındıran akik taşı da yalnızca bir süs değil, adeta şifa kaynağı! Her rengi başka şifa taşıyan akik taşı insan sağlığına birçok fayda sağlarken aynı zamanda ruhen de iyileştirme sağlıyor. Günümüzde litoterapide yaygın olarak kullanılan akik taşı, eski zamanlarda koruyucu tılsımlar yapmak için kullanılmıştır. Peki, akik taşının faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte tam bir terapi görevi üstlenen muhteşem akik taşının faydalarına göz atalım. AKİK TAŞI NEDİR? Akik, koruyucu ve doğal bir taştır. Kalsedon kuvarsının bir türü olarak bilinen akik, yarı saydam görünümü ile ön plana çıkar. Çok sayıda renk seçeneği bulunan ve "Yemen taşı" olarak da bilinen akik taşı takı, aksesuar ve dekorasyon gibi ürünlerde ana malzeme olarak kullanılıyor. İnsan sağlığı ve psikolojisi üzerinde farklı etkilerinin olduğu belirtilmektedir. İsmini Sicilya’daki Achates Nehri’nden alan bu taş özellikle kolye, yüzük ve kolye gibi aksesuarlarda sıkça karşımıza çıksa da ev aksesuarlarında da tercih edilebilir.

AKİK TAŞININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Doğal taşlar içerisinde en özel yere sahip olan akik taşının en önemli özelliği duyguları güçlendirmesi ve iyileştirmesidir. Hem ruhen hem de fiziksel faydaları olduğuna inanılan akik taşı günümüzde litoterapide yaygın olarak kullanılmış olup, eski zamanlarda koruyucu tılsımlar yapmak için tercih edilmiştir. Sert bir yapısı bulunan bu taş, güçlü bir doğal taş olması nedeniyle özellikle terapilerde sıklıkla kullanılmaktadır. Sertlik derecesi 6,5-7 aralığındadır. Saydam ve yarı saydam bir yapıya sahip olmakla birlikte doğada çok farklı renkleri bulunuyor. Dünyada en yaygın doğal taşlar arasında yer alan akik taşı, pembe, kırmızı, yeşil, beyaz, mavi ve kahverengi renklerine sahiptir. Kişinin ruhsal olarak rahatlamasını sağlar, strese karşı da birebirdir. Boğa burcu taşı olarak da bilinmektedir. Serinletici, huzur verici doğal taşlar arasında yer alır ve özellikle çöllerde yaşayan kişilerin susuzluklarını biraz olsun gidermektedir. AKİK TAŞININ FAYDALARI NELERDİR?

Ölümsüz taş ya da yemen taşı olarak da adlandırılan akik taşının birçok faydası bulunduğuna inanılır. Sağladığı faydalar ile özellikle kadınların tercihi olan bu taşın kişiye ruhen ve psikolojik olarak etkileri saymakla bitmiyor. Taşıyan kişiyi tehlikelerden koruduğuna inanılması en büyülü ve en önemli özelliğidir. Bunun yanı sıra akik taşının bilinen diğer faydaları şunlardır: Akik taşı, negatif enerjiye karşı kişileri korur ve stresi azaltır.

Kişinin ruhsal rahatlama yakalamasını sağlar.

Uyumsuzlukları giderir.

Kişinin sosyalleşmesi noktasında etkilidir.

Çevre ve insanlarla olan uyumu güçlendirir.

Enerji veren bir özelliği bulunmaktadır ve kişi bu taşı yanında taşıması durumunda daha enerjik hissedecektir.

Bireyin kendisini sıkıntılı hissettiği zamanlarda olayların iyi yönüne, bardağın dolu tarafına bakabilmeye yardımcı olur.

Taşıyan kişiye güç, iyimserlik ve keyif verir.

Ağrıların azalmasına yardımcı olur.

Çok sayıda cilt hastalığının üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

Nazara karşı koruduğuna dair inanışlar vardır.

Tansiyonun dengelenmesini sağlar.

Kemik ağrılarına iyi gelir.

Bağırsak ve mide hastalıklarına karşı olumlu etkileri bulunmaktadır.

Hamilelik döneminde kullanılması durumunda hem anneye hem de bebeğe iyi geldiği belirtilmektedir.

Akıl ve mantık gücünün ilerlemesini sağlar.

Damarların korunmasına yardımcı olur.

Kişinin çevre ile uyumunu yükselten bir etkisi bulunmaktadır.

Yorgunluk ve tükenmişlik hissini ortadan kaldırır.

Uykusuzluk, korkaklık, kabus, karabasan gibi olumsuzlukları önler.

Gerçeklerin farkına varılmasına destek olur.

Cinsel organlar ve cinsel güç için faydalı olduğuna inanılır.

Bedenin aşırı gergin olan kısımlarını rahatlatmaya olanak tanır.

Vücutta fazla bulunan olumsuz enerjinin boşaltılmasına imkan sağlar.

Sıcaklık hissi vererek gerginliğin azalmasına yardımcı olur.

Akıl ve mantık gücünün gelişmesine imkan tanır.

Cesaret duygusunu güçlendirir.

Bedenin güçlenmesi noktasında etkili olduğu düşünülür.

Akik, dünyevi başarının simgesidir.

Sevinç ve huzurun temsilidir.

Bolluk ve bereket taşı olarak bilinir. AKİK TAŞININ ZARARI VAR MIDIR? Çok sayıda faydası olduğu bilinen akik taşının herhangi bir zararının olup olmadığı merak ediliyor. Fakat akik taşı insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olan bir doğal taş olmadığı için rahatlıkla kullanılabilmektedir.

AKİK TAŞINI KİMLER KULLANAMAZ? Faydaları oldukça fazla olan doğal taşlardan biri olan akik taşı, her ne kadar olumlu etkiler bıraksa da bazı kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Herkeste aynı etkiyi oluşturmayacağı bilinen akik taşını, özellikle yüksek/düşük tansiyonlu ve kalp sorunu olan kişiler kullanmamaya özen göstermelidir. *Akik taşının tansiyonu düşürdüğü bilinmekte ve düşük tansiyonlu kişilerin akik taşı kullanımında dikkat etmesi gerektiği ifade edilmektedir. AKİK TAŞININ GERÇEK OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR? Doğal taşlardan biri olan akik taşı, farklı renk ve tonlarda dünyanın hemen hemen birçok yerinden çıkarılabilmektedir. Hem kütle doğal taş, doğal taş takı ve tesbih olarak kullanıldığı için ticareti de yaygındır. Bu nedenle akik taşının gerçek olup olmadığını ayırt etmek oldukça önemlidir.

Akik taşının gerçek olup olmadığını anlamanın en önemli yöntemlerinden biri taş içindeki renk geçişlerini kontrol etmek olacaktır. Akik taşının içi ve dışı büyük bir oranda aynı renkte olup, renk geçişleri merkezden başlamaktadır. Taşın dışına doğru renkler değişmekte ve hatlar genişlemektedir. Karışmış renkler ve halkasal olmayan renk geçişleri sahte taşlarda görülmektedir. Taşın içindeki renk geçişleri aşamalar halindedir ve suya damlayan bir kan damlası gibi koyudan açığa doğru yoğunlaşmaktadır. Eğer keskin sınırlı bir renk geçişi mevcutsa, akik taşının gerçekliğinden şüphe edebilirsiniz. AKİK TAŞININ ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Akik, sahip olduğu renk ve görünüme göre pek çok çeşitte bulunabilir. Her bir çeşidin kendisine özgü özellikleri bulunur.

Kırmızı akik: Benlik saygısı ve kötü alışkanlıklar için birebir olan akik çeşididir. Mavi dantel akik: Sakinleştirici özelliği ile bilinir. İç huzur ve sükunetin temsilcisidir. Ejderha derisi akik: İletişim, bilgelik, odaklanma ve hafıza için önemlidir. Bostwana akik: Depresyonda hissedenler için önerilen akik çeşididir. Hint akik taşı: Hayatın telaşına uyum sağlamak için tercih edilir. Yosunlu akik: Finansal başarı ve kişisel başarı için tercih edilen akik çeşididir. Sakura akik: Şifa ve ruhsal gelişim için önemlidir. Beyaz akik: Koruma ve güvenlik için kullanılır. Tibet akik taşı: Hem anneyi hem de çocuğu koruduğuna inanılan akik taşıdır. HANGİ RENK AKİK TAŞI NEYE İYİ GELİR? Doğada birçok renkte bulunan ve faydaları saymakla bitmeyen akik taşı, her rengi ile başka bir soruna iyi geliyor. Yeşil, mavi, mor, kırmızı, siyah ve pembe renklerde görülen akik taşının hangi renginin nelere iyi geldiğini sizler için derledik.

Kırmızı akik taşı: Anne ve bebeği koruduğuna inanılır.

Akıl ve mantık gücünü geliştirmektedir.

Karabasana iyi gelmektedir.

Mor akik taşı: Kişileri ruhsal açıdan korunmasını sağlar.

Sosyalleşme konusunda etkili olan mor akik taşı, bireyler arasında sağlanan iletişimi güçlendirmektedir.

Takan kişiyi sakinleştirir. Yeşil akik taşı: Ruhsal ve zihinsel rahatsızlıkların ortadan kalkmasında etkilidir.

Negatif enerjinin pozitif enerjiye dönüşmesini sağlayarak aurayı dengelemektedir.

Uykusuzluk sorununa iyi gelir.

Kan dolaşımını düzenlenmesini sağlar.

Cilde ve saça uygulandığında olumlu sonuçlar doğurabilir.

Dişler ve kemikler için fayda sağlamaktadır.

Tansiyonun dengelenmesini sağlar.