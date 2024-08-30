Buralarda hayatta kalmak her gün bir mucize! Sokaklarında kanun olmayan dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
Dünyanın dört bir yanında bazı şehirler, suç oranlarının tavan yaptığı, kanunların yetersiz kaldığı tehlikeli bölgeler olarak biliniyor. Bu şehirlerde hayatta kalmak, her gün yeni bir mücadele anlamına geliyor. İşte gitmesi cesaret isteyen en tehlikeli 10 şehir!
Bazı şehirler var ki, adım attığınız anda tehlikeyi hissediyorsunuz. Kanunun neredeyse işlemediği bu şehirlerde yaşam, adeta bir hayatta kalma savaşı. Cesaret isteyen bu şehirlerde hayatta kalmak, her gün yeni bir sınav demek. İşte dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
10. CAPE TOWN, GÜNEY AFRİKA
Cape Town, kentin yaygın suçlarına katkıda bulunan yoksulluk ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etmektedir. Silahlı soygunlar, hırsızlık ve araba hırsızlığı Güney Afrika'daki diğer birçok yere kıyasla bu şehirde çok daha yaygındır.
Şehrin batı yakasında çetelerle bağlantılı şiddet olayları da yaygındır ve burada cinayetler, silahlı çatışmalar ve diğer suçlar şehir sakinleri için önemli bir risk oluşturmaktadır. Cape Town'da turistlerin bile yakalanıp öldürüldüğü bildirilmiş ve şehir İngiltere gibi ülkelerde 'gidilmemesi gereken bölge' olarak etiketlenmiştir.
9. FEİRA DE SANTANA, BREZİLYA
Brezilya'nın bir diğer tehlikeli şehri de Feira de Santana'dır. Bu şehir birçok işletmeye ev sahipliği yapmaktadır ve Bahia eyaletindeki ticari faaliyetler için merkezi bir merkez olarak ortaya çıkmıştır.
Ancak bu durum, çetelerle ilgili diğer suç faaliyetlerinin yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığında da artışa yol açmıştır. Şehir sakinleri düzenli olarak ağır saldırı, araba hırsızlığı ve silahlı soygun gibi suçları rapor etmektedir.
8. NATAL, BREZİLYA
Rio Grande do Norte'nin başkenti Natal, Brezilya'nın en tehlikeli şehri. Şiddet suçları sonucu ölümler artmakta ve çetelerin varlığı yaygınlaşmaktadır. Kundaklama, hırsızlık ve silahlı soygun olayları kent sakinlerini sarsmaya devam ediyor.
Yetkililer, hapisteki çete liderlerinin insanlık dışı yaşam koşullarını protesto etmek için saldırıları düzenlediğine inanıyor. Eyalet hapishanelerindeki mahkumların işkence, aşırı kalabalık ve çeşitli psikolojik cezalara maruz kaldıkları da bildirilmiştir.
7. CARACAS, VENEZUELA
Caracas'taki pek çok bölge, hatta popüler turistik yerler bile yüksek suç oranlarıyla anılmaktadır. Çete üyeleri genellikle polisin en az olduğu bölgeleri hedef alarak kurbanlarını silah zoruyla soymaktadır.
Bu şehirde yaygın olarak işlenen bir diğer suç da, suçluların para çekmek için banka kartlarını kullandıkları sırada kurbanın alıkonulduğu bir tür fırsatçı adam kaçırma olan 'hızlı adam kaçırma'dır. Kurbanın tüm parası çalındıktan sonra genellikle serbest bırakılırlar.
6. ST LOUİS, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
ABD'deki en yüksek cinayet oranına sahip olan St Louis, silah şiddetinin körüklediği son derece tehlikeli bir şehirdir. Kentin sınırlı silah kontrol önlemleri ve yüksek düzeydeki çocuk suçları, kent sakinleri arasında tedirginlik duygusuna katkıda bulunmaktadır.
5. CİUDAD JUÁREZ, MEKSİKA
Chihuahua'da şiddetin merkez üssü olarak tanımlanan Ciudad Juárez, düzenli olarak cinayet ve diğer ciddi suç dalgalarına sahne olmaktadır. Çetelerin sentetik uyuşturucu kaçakçılığı yapması ve gençleri kent hükümetine karşı savaşlarına katması nedeniyle bu durum genellikle organize suçların bir sonucudur.
Raporlar ayrıca organize suç gruplarının kurbanlarının cesetlerini şehir genelinde saklama eğiliminin arttığını ve bunun da kaydedilen cinayet oranlarını düşürdüğünü göstermektedir.
3. TİJUANA, MEKSİKA
Meksika'da kartel şiddetinden muzdarip bir diğer şehir de Tijuana'dır. Bu şehir ABD ile sınır komşusu olduğundan, organize suç grupları kaçakçılık yollarının kontrolü için mücadele etmektedir.
2023 yılında Tijuana Belediye Başkanı Montserrat Cabllaer, yönetiminin silahları ele geçirme ve şiddet şüphelilerini tutuklama çabalarının ardından aldığı şiddet tehditlerinin ardından bir ordu üssüne taşınmak zorunda kalmıştır.
2. CELAYA, MEKSİKA
Celaya, Kuzey Amerika'da kolluk kuvvetleri için en tehlikeli yer olarak biliniyor. Şehir, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel López Obrador'un kartellerle yüzleşilmemesi yönündeki emirlerine uymayı reddettiği için Celaya'nın polis gücü hedef alınıyor.
Şehirdeki polis memuru cinayetleri artmaya devam ediyor ve kartellerin daha genç üyeleri işe aldığı bildiriliyor; tutuklanan şüphelilerin yarısının yaşı 14 ila 24 arasında değişiyor.
1. ZAMORA, MEKSİKA
Dünyanın en şiddet dolu şehirlerinden biri olan Zamora, uyuşturucu üretim tesislerinin kontrolü için rekabet eden çeşitli kartellerin kurbanı olduğundan, organize suçlar nedeniyle medyada düzenli olarak dikkat çekmektedir.
Meksika hükümeti uyuşturucu kaçakçılığını önlemek için aktif olarak çeteleri dağıtmaya çalışsa da, organize suçun varlığı kent sakinleri arasında korku ve güvensizlik duyguları uyandırmaya devam ediyor.
Zamora şu anda dünyadaki en yüksek cinayet oranına sahiptir ve adam kaçırma, silahlı saldırı ve ağır saldırı gibi bir dizi başka ciddi suça da sahne olmaktadır.