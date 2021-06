Bu sonbahar İstanbul 'Caz Hissedecek'

İstanbul Caz Festivali, eylül ayında caz coşkusunu şehre yaymaya hazırlanıyor. Açık hava mekânlarında 40’a yakın konserle şehri konser alanına dönüştürecek 28. İstanbul Caz Festivali, 1-24 Eylül tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenecek.

24 günlük festival maratonunda konser verecek isimler arasında Afrika müziğinin dört Grammy ödüllü kraliçesi Angélique Kidjo, pop müzikteki yetkinliğini caza taşıdığı “İhtimaller” projesiyle Kenan Doğulu, Ennio Morricone’ye adadığı albümü “Morriconne Stories”den parçalarla Avrupa cazının önde gelen alto saksofonistlerinden Stefano Di Battista, Hollandalı müzisyen ve prodüktör Niels Broos ile festivale özel projesiyle Mabel Matiz, bu topraklardan şarkılarla dünyaya gerdan kırdıran ve geçen yıl Grammy’ye aday gösterilen Altın Gün, ilham kaynağı olan Atlantic Records’ın kurucusu Ahmet Ertegün’ün hikâyesini şarkılar eşliğinde sahneye taşıyan Karsu, BBC Yılın Sanatçısı Ödülü’nü kazanan ve Glastonbury ve Latitude festivalleri gibi önemli müzik sahnelerinde yer alan Arlo Parks ve daha nice isim var.

Festivalin yeşille cazı bir araya getiren ücretsiz Parklarda Caz konserlerine bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek Festivalde #İstanbulBirSahne konserleri de eklenecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserlere her yaştan festival izleyicisi davetli olacak. Bir diğer sevilen etkinlik Gece Gezmesi, bu yıla özel bir formatla Beykoz Kundura’nın farklı sahnelerine dağılacak.

Festivalde 19 yıldır devam eden Genç Caz projesi bu yıl 2013’te kaybettiğimiz müzik insanı Mehmet Uluğ’un anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Mehmet Uluğ Fonu ile buluşarak güçleniyor. Genç Caz'la keşfedilen gelecek vadeden genç müzisyenlerin yaratıcılıkları ve kariyer gelişimleri bu fonla desteklenecek ve seslerini Türkiye’den dünyaya duyurmaları sağlanacak.

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 6 Temmuz Salı günü başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 9 Temmuz Cuma günü genel satışa çıkıyor.

Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü

28. İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü ses sanatçısı Tülay German’a veriliyor.

Müzik yaşamının ilk yıllarında Ruhi Su’dan dersler alan, öğrendiği türküleri çağdaş yorumunu katarak seslendiren Tülay German, 1964’te Türk pop müziğinin ilk hit parçası olarak kabul edilen “Burçak Tarlası”nı kaydetti. 1966’da plak yapmak üzere Paris’e giden German, Fransızca on plak doldurdu. Almanya’dan Brezilya’a pek çok ülkede radyo ve televizyon programlarına, festivallere katıldı, German Charles Aznavour, Lèo Ferre, Moody Blues gibi şarkıcılarla birlikte Fransa’nın en önemli konser salonlarında konserler verdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde İlhan Mimaroğlu’nun kendisi için yazdığı “Tract” albümünü doldurdu. 1981 yılında, Fransa’nın en büyük ödüllerinden biri olarak kabul edilen, Pink Floyd ve Jimi Hendrix’ gibi isimlerin de aldığı, “Académie Charles Cros Grand Prix du Disque” ödülüne layık görüldü. Son olarak “Nâzım Hikmet’e Saygı” adlı albümü yapan German 1987 yılında Hollanda’da verdiği bir konser sonrasında sahnelerden çekildi. Halen Paris’te yaşıyor, müzik yaşamının yanı sıra yazarlık yapıyor.

FESTİVALİN YALRDIZLARI

Anqélique Kidjo “An African Odyssey”

Angelique Kidjo

Şarkıcı, oyuncu, yazar ve aktivist Angelique Kidjo 4 Grammy sahibi, UNICEF’in iyi niyet elçisi ve “Aslan Kral”, “Street Fighter” gibi on sekiz filmin soundtrack’lerinde imzası bulunuyor… Angelique Kidjo gösterişli kostümleri, yüksek enerjisi, etkileyici sesi ve müziğindeki zengin melodik yapılarla 6 Eylül Pazartesi akşamı The Marmara Esma Sultan Yalısı’nda sahnede olacak. Afrika ezgileri, soul, funk, rap, samba, reggae, caz ve blues türlerini kucaklayan bu konserde yolculuk Afrika’dan başlayacak, Sahara ve Londra gibi farklı yerlere uğrayıp dinleyicileri Fransa’nın sakin kıyılarına bırakacak.

Stefano Di Battista “More Morricone” // Ferit Odman Quintet

Stefano Di Battista

Kariyenin dönüm noktasında yolu orkestra şefi ve trompetçi Ennio Morricone ile kesişen Battista, bu bahar çıkardığı 12 parçalık “Morricone Stories” albümününü de Morricone’ya adıyor. Battista ve ekibi festival sahnesinde, 2020 Temmuz’unda kaybettiğimiz Morricone’yi, bestelediği film müziklerinden bir repertuvarla anıyor.14 Eylül Salı gecesi, SwissotelThe Bosphorus’da gerçekleşecek etkinliğin açılışı ise Türk caz sahnesinin sevilen isimlerinden Ferit Odman öncülüğündeki beşliye emanet.

Kenan Doğulu “İhtimaller”

Kenan Doğulu

28 yıllık müzik hayatında unutulmaz başarılara imza atan Kenan Doğulu, kariyerindeki ilk caz projesi olan ve 2016’da dinleyiciyle buluşan “İhtimaller” ile, uzun ve mecburi bir aradan sonra yepyeni bir konserle karşınızda. Sanatçının yıllar içerisinde müzikseverlere sunduğu birçok hit parçanın Ercüment Orkut, Can Çankaya ve Bulut Gülen tarafından caz formlarında yeniden düzenlemelerini sergileyeceği etkinlik 15 Eylül Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

Mabel Matiz ve Niels Broos

Mabel Matiz

Festival, Türkiye’de pop müziğin son yıllardaki dönüşümünde önemli rol oynayan isimlerden Mabel Matiz ile cazdan elektronik müziğe son zamanların en yaratıcı müzisyenlerinden Hollandalı Niels Broos’u bir araya getiriyor. Festival için özel olarak hazırlanan bu projede Mabel Matiz en sevilen şarkılarını seslendirirken enerji dolu synth-pop aranjmanlarıyla Niels Broos, sürpriz bir kadroyla ona eşlik edecek. İlk defa aynı sahnede yer alacak ikilinin konseri 24 Eylül Cuma akşamı Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Arlo Parks // Geeva Flava

Arlo Parks

BBC Yılın Sanatçısı Ödülü’nü kazanan ve Glastonbury ve Latitude festivalleri gibi önemli müzik sahnelerinde yer alan Arlo Parks 10 Eylül Cuma akşamı Beykoz Kundura’da sahnede olacak. Şarkılarının pusulasının şiirler olduğunu söyleyen Parks, evrensel kelimeleri bulmak ve o kelimeleri notalarla birleştirerek tüm dil bariyerlerini duygularla aşmak istiyor. Aynı akşam sahnede 2016 Genç Caz birincisi, türler arası duvarları aşan Geeva Flava da olacak. Projeye verdiği destekle +1 de caz severlerin keyfine artı bir katacak.

Altın Gün // Evdeki Saat

Altın Gün

Klasikleşmiş Türk Anadolu rock şarkıları ve türküleri özgün saykedelik ve funk tınılarıyla birleştiren Altın Gün bugüne kadar Le Guess Who?, Beaches Brew, Lowlands, Best Kept Secret, Montreal, Paléo gibi festivallerde sahneye çıktı. “Caney”, “Goca Dünya”, “Halkalı Şeker”, “Şeker Oğlan”, “Kaymakamın Kızları” gibi dans ettiren repertuvarı ile Grammy adaylığı olan Altın Gün, 16 Eylül Perşembe akşamı Vadi İstanbul’da sahnede olacak. Öncesinde sahnede yerli bağımsız müziğin sevilen topluluklarından Evdeki Saat olacak.

Karsu Plays Atlant ic Records

Karsu

Kendisine ilham kaynağı olan, söz yazarı ve plak şirketleri tarihinin en önemli figürlerinden Ahmet Ertegün’ün kurduğu Atlantic Records’ın efsane eserlerini seslendiren şarkıcı ve piyanist Karsu, “Karsu Plays Atlantic Records” projesi ile 20 Eylül Pazartesi akşamı Harbiye Cemil Topuzlu AçıkhavaSahnesi’nde olacak. Karsu, konserde Ray Charles, The Rolling Stones, Aretha Franklin, The Bee Gees, Led Zeppelin, Eric Clapton ve Cher gibi yıldızların hit parçalarını yorumlayacak.

Nitai Hershkovits // Eylül Ergül Quartet

Eylül Ergül

Genç yaşında yetenekleri keşfedilen, Tel Aviv’de efsane caz basçısı Avishai Cohen ile sergilediği performanslarla caz sahnesinde ünlenen Nitai Hershkovits, 2 Eylül Perşembe akşamı ekibiyle Feriye’de festival seyircisiyle buluşuyor. Öncesinde sahnede, vokal yetenekleriyle dikkat çeken çeken genç sanatçı Eylül Ergül’ün, usta isimler Serdar Barçın, Ozan Musluoğlu ve Ferit Odman eşliğindeki dörtlüsü olacak.

Melike Şahin

Melike Şahin

Müzisyen ve söz yazarı Melike Şahin, peş peşe yayınladığı “Deli Kan”, “Sevmek Suçsa Suçluyum”, “Tutuşmuş Beraber”, “Geri Ver” gibi teklileriyle kısa zamanda yerli sahnede sağlam bir dinleyici kitlesine ulaştı.. Solo kariyeri öncesinde uzun yıllar Baba Zula'nın solisti olarak dünyanın dört bir yanında turneler yaptı. 2017 senesinde dünyaca ünlü yönetmen Tony Gatlif’in Djam / Aman Doktor filminin soundtrack'i için şarkılar seslendirdi ve filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali’nde unutulmaz bir konser verdi. Sabırsızlıkla beklenen ilk albümü Merhem'i geçtiğimiz şubat ayında yayımlayan Melike Şahin, dinleyiciden ve müzik yazarlarından tam not alan albümünün prodüktörlüğünü de üstlendi. İlhamını her şeye rağmen hayatta ve ayakta kalabilme niyetinden alan albümü “Merhem"in festivaldeki ilk konseri için sanatçı, 8 Eylül, ÇarşambaGöztepeÖzgürlük Parkı’nda sahnede olacak.

Gece Gezmesi Konserleri Beykoz Kundura’da

Alp Ersönmez

Festivalde geçtiğimiz yıllarda Kadıköy’ün birbirinden güzel mekânlarında “festival içinde festival” havası yaratan Gece Gezmesi, farklı sahnelerle Beykoz Kundura’da hayat bulacak. Projeye verdiği destekle +1 de caz severlerin keyfine artı bir katacak. Geceye Türkiye’den “caz ve ötesi”nin en başarılı isimlerden Alp Ersönmez ve Çağrı Sertel; Dilan Balkay ve Kâzım gibi bağımsız sahnenin yeni ve ilginç isimleri konuk olacak. Konserler, “Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması” kapsamında aynı gün gerçekleştirilecek Vitrin panellerine de ev sahipliği yapacak Beykoz Kundura'da, Kundura Sahne işbirliğiyle yapılacak.

Parklarda Caz

Lucy Woodward

Festivalin yeşille cazı bir araya getiren Parklarda Caz konserleri her yaştan takipçisini İstanbul’un farklı parklarına davet edecek. Beş güne yayılarak İstanbul’un beş farklı parkında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserlerde yerli sahneden isimlerle Genç Caz gruplarının performanslarının yanı sıra Viyana esintilerini parklara taşıyacak Fainscmitz ile Amerikalı şarkıcı ve müzisyen Lucy Woodward sahnede olacak.

Parklarda Caz konserleri Maçka Demokrasi Parkı, Habitat Parkı (Şişli),Fenerbahçe Parkı (Kadıköy),Beylikdüzü Yaşam Vadisi ve Sanatçılar Parkı’nda (Beşiktaş) düzenlenecek. Parklarda Caz'ın ayrıntılı programı ağustos ayında açıklanacak.

İBB, Kültür A.Ş. ve İstanbul Caz Festivali işbirliğiyle “Festivalde #İstanbulBirSahne”

Şenay Lambaoğlu

Festivale bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür A.Ş.’nin katkılarıyla yeni bir ücretsiz etkinlikler serisi daha ekleniyor. İBB tarafından pandemi sebebiyle zor günler yaşayan müzisyenlere destek sağlamak ve İstanbulluların günlük yaşamlarıyla kesişecek, konserlerle tekrar buluşması amacıyla hayata geçirilen #İstanbulBirSahne'ye başvuranlar arasından seçilen 15 farklı topluluk, festival süresince açıklanacak tarihlerde Maçka Demokrasi Parkı’nda, Festivalde #İstanbulBirSahne etkinlikleri kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Parkta kurulacak sabit sahnede düzenlenecek konserlere söyleşiler, ücretsiz çocuk etkinlikleri, plak ve kitap pazarları gibi faaliyetler de eşlik edecek. Her yaştan festival izleyicisi Maçka Demokrasi Parkı'nda bir araya gelecek.

Festivalde #İstanbulBirSahne etkinliklerinde yer alacak sanatçılar arasında Ayşe Tütüncü Dörtlüsü, Batu Şallıel “The Way”, Bîdar, Burak Dursun Quintet, Cazzip Project, Cemre Necefbaş Quartet, Ceyda Özbaşarel Band, Deniz Taşar & Adem Gülşen, Erkan Zeki Ar Quartet, Sibel Demir Quintet, Şenay Lambaoğlu ve The Kites gibi isimler yer alıyor. Etkinliğin ayrıntılı programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Festival biletleri

Udgang

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 6 Temmuz Salı günü başlayacak indirimli ön satışların ardından 9 Temmuz Cuma günü genel satışa çıkıyor. Biletler passo.com.tr’den ve İKSV ana gişeden satın alınabilecek. Her konser için sınırlı sayıda indirimli öğrenci bileti de satışta olacak.

Festival biletleri Lale Kart üyeleri için indirimli ön satış döneminin ardından, 9 Temmuz Cuma günü 10.30’dan itibaren, passo.com.tr internet sitesi üzerinden ve İKSV ana gişeden genel satışa sunulacak. Her konser için sınırlı sayıda indirimli öğrenci bileti de satışa çıkacak.

Biletler, Siyah Lale Kart üyeleri için 6 Temmuz Salı, Beyaz Lale Kart üyeleri için 7 Temmuz Çarşamba, Kırmızı ve Sarı Lale Kart üyeleri için ise 8 Temmuz Perşembe günü saat 10.30’da ön satışa sunulacak.

Üyelikleriyle İKSV'nin yıl boyunca gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri destekleyen Lale Kart üyeleri, İstanbul Caz Festivali konserlerinin biletlerini indirimli fiyatlarla, öncelikli olarak alabiliyor. Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini yer seçme opsiyonuyla passo.com.tr üzerinden %25 indirimle; Kırmızı ve Sarı Lale Kart üyeleri %15 indirimle satın alabilecek.

9-15 Temmuz tarihleri arasında ise 28. İstanbul Caz Festivali biletleri, tüm Garanti BBVA kredi kartlarına %20 indirimli satın alınabilecek.