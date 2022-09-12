Bu test ile güvendesiniz! Gelecekteki kalp sağlığınızdan haber var 0:00 / 0:00

Sağlığın korunması ruhsal ve fiziksel olarak iyi durumda olmak anlamına geliyor. Bu aktif süreç, yaşamı ciddi şekilde planlamayı gerektiriyor. Bu açıdan bakıldığında dünyada ölüm nedenlerinin ilk sırasında yer alan kalp-damar hastalıklarından korunmanın toplumun genel sağlığı üzerinde fark yaratan bir etkisi bulunuyor. Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yiğit Çanga, konuyla ilgili önemli noktalara dikkat çekip bilimsel veriler paylaşıyor. KALP-DAMAR HASTALIK RİSKİNİ AZALTMA YOLLARI Dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve koroner arter kalsiyum skorlama testinin kalp sağlığını güvence altına alma konusunda önemli sonuçları bulunuyor. Sigara içmemek, alkol tüketmemek (veya alkol miktarını azaltmak) yeterli uyku ve stresle başa çıkma yollarını uygulamak da kalp - damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. Doç. Dr. Yiğit Çanga RUTİN BESLENMEDE OLMASI GEREKENLER Doç. Dr. Yiğit Çanga dengeli beslenmeyi Akdeniz tipi beslenme prensiplerinin uygulandığı, harcanılandan fazla kalori almamaya dikkat edilen ve geniş bir yelpazede faydalı gıdaların tüketildiği bir beslenme şekli olarak tanımlayarak, “Dengeli beslenmede olmazsa olmazlarımız bulunuyor. Listenin en başında antioksidan özelliklerinden ve zengin lifli yapısından yararlanıp her gün tüketmemiz gereken rengarenk sebze ve meyveler var. Zeytinyağı, balık, badem, ceviz, fındık gibi besinler yağlı tohumlar ve yüksek oranda doymamış yağ asitleri içerdikleri için beslenme rutinimiz içinde yer almalılar” diyor ve devam ediyor; “Bir diğer ana başlık tahıllar. Tam tahıllar zengin ve kaliteli lif içerikleriyle sağlıklı bağırsak florası için temel besin maddeleri arasında gösteriliyor. Bulgur, siyah pirinç, karabuğday, tam buğday unundan yapılan integral makarna, yulaf ve kinoa bunların en önemlileri. Kuru baklagillerden mercimek, nohut, fasulye, bezelye ve bakla da çok önemli bitkisel protein kaynakları arasında bulunuyor. ARALIKLI ORUÇ FAYDALI MI? Bunlara ek olarak günlük orta düzeyde 3-4 fincan kahve (ilk tercih filtre kahve) haftada 1 adet avokado, antioksidan zengini kakao ve sarımsak da kalp-damar sağlığı açısından akılda tutulması gereken besinler arasında bulunuyor. Beslenme düzeniyle ilgili önerimiz olan ve son yıllarda yararları saptanan aralıklı oruç ise akşam belirli bir saatten sonra yemek yememek ve uykuda geçen süre ile birlikte toplam 13-16 saat aç kalma prensibine dayanıyor. Aralıklı orucun kötü huylu kolesterol, trigliserid, açlık şekeri ve insülin direnci gibi metabolik değerlerde çok ciddi yararları bulunduğu görülüyor. ’’

FİZİKSEL AKTİVİTE İLE KALP KRİZİNİN ÖNÜNE GEÇİLİR Mİ? Sağlıklı yaşam tarzının diğer önemli ayağını ise fiziksel aktivite oluşturuyor. Doç. Dr. Yiğit Çanga “Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aerobik fiziksel aktivite hedefini tutturmak çok önemli. Orta yoğunlukta aerobik fiziksel aktivite; orta veya tempolu yürüyüş yapmak (4,1-6,5 km/saat) yavaş bisiklet sürmek (15 km/saat)yaklaşık 8 km/saat hızla koşmak anlamına geliyor. Fiziksel aktivite süresi arttıkça elde edilen yarar da artış gösteriyor. Hareketsiz ve egzersize yeni başlamış kişilerde aktivite düzeyinin yavaş yavaş artırılması gerekiyor. Yaşlıların, kilosu veya kronik hastalığı olanların haftada 150 dakikayı tamamlayamasalar bile koşullarının elverdiği ölçüde aktif olmaya gayret etmelerini öneriyoruz. 40 yaşın üstünde günde 10 dakikalık fiziksel aktivitenin ölüm dahil pek çok riski azalttığı biliniyor. Aerobik fiziksel aktiviteyle birlikte haftada en az 2 gün yapılan direnç egzersizleri de kalp krizi ve ölüm risklerinde ek düşüş sağlıyor’’ diyor. KALP HASTASI OLMA OLASILIĞINIZ TAHMİN EDİLEBİLİR Sağlıklı bir yaşam tarzı ve rutin kontrollerle kalp hastalıklarını önlemek, tedavi etmekten çok daha kolay ve düşük maliyetli olarak değerlendiriliyor. Doç Dr. Yiğit Çanga, “Bu nedenle bize gelen sağlıklı bir kişinin gelecekte kalp hastası olma olasılığını tahmin etmek istiyoruz’’ diyor. Peki bu mümkün mü? Avrupa ve Amerika’da bunun için geliştirilmiş çeşitli risk hesaplama sistemlerinin bulunduğunu söyleyen Çanga, ‘’Yaşadığınız ülkenin dahil olduğu risk derecesi, yaşınız, cinsiyetiniz, sigara kullanıp kullanmadığınız, tansiyon ve kolesterol değerleriniz üzerinden, 10 yıllık kalp krizi, inme ve kalp damar hastalıklarından ölüm riskinizi hesaplayabiliyoruz. Bunun sonucunda örneğin kolesterol ilaçları gibi koruyucu tedavilerin gerekliliğine, kolesterol değerinize sadece rakamsal olarak bakmayıp risk düzeyinize göre karar veriyoruz’’ diyor.