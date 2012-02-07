İTALYA’da yüksek lisans yapan Özden Kaya’nın, Bilal Atasoy’un Rize’nin Güneysu İlçesi’nde çelik halatlar kullanarak kaya yamacına astığı ev ve rüzgarda dönen çardağını konu alan, ’Sıra dışı peyzaj mekanları’ tezi, 101 puanla en yüksek derece alan tezler arasında yer aldı. Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan Özden Kaya, çalışmasına konu olan yapıların çok ilgi çektiğini belirterek, İtalyan akademisyenlerin de Rize’ye geleceğini ve sıra dışı yapıları yerinde inceleyeceğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Peyzaj Mimarlığı Fakültesi mezunu Özden Kaya, İtalya Politechico Di Milano Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi sırasında hocalarına, Karadeniz’deki sıra dışı yapıtlardan bahsedip fotoğraflarını gösterdi. Hocalar da Kaya’dan, ’Sıra dışı peyzaj mekanları’ konulu tez hazırlamasını istedi. Türkiye’ye döndükten sonra Rize Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Mahmutoğlu ile birlikte daha önce adını gazete ve televizyonlardan duyduğu Bilal Atasoy’u, Güneysu İlçesi’ne bağlı Gürgen Köyü’ndeki evinde ziyaret eden ve kayalara çelik halatlarla asılan 15 metre uzunluğundaki ev ile rüzgarda dönen çardağını inceleyen, buraların fotoğraflarını çeken Özden Kaya, teknik bilgiler aldı.

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Atasoy ile döner çardağında oturup sohbet eden Kaya, daha sonra sıra dışı yapıların projelerini hazırlayıp tez çalışmasını tamamladı.

110 PUAN ÜZERİNDEN 101 PUAN ALDI

Hazırladığı tezi İtalya Politechico Di Milano Üniversitesi’ne teslim eden Kaya’nın çalışması, en yüksek derece alan tezler arasında yer aldı. Tez ile yüksek lisans eğitimini yüksek dereceyle tamamlayan Özden Kaya, İtalyan hocalarının çalışmasını çok beğendiğini belirterek, "İtalya’da tez değerlendirmeleri 110 puan üzerinden yapılıyor. Benim hazırladığım tez çalışması 101 puan aldı. Bu çalışmam üniversitede yüksek puan alan birkaç tez konusundan biri oldu. Böylece yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Bu başarımda Rizeli mucit Bilal Atasoy’un da büyük katkısı var" dedi.

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Özden Kaya, tez çalışmasına konu olan sıra dışı yapıları çok ilgi topladığını ve İtalyan hocaların Rize’ye gelmek istediğini anlattı ve "Bu yaz onlar da Rize’ye gelecek. Sıra dışı yapıları kendileri de merak ediyor ve yakından görmek istiyor. Hatta Rize’de bir çalıştay şeklinde bir çalışma da yapacaklar. Bunun için hazırlıklara başladık" diye konuştu.

RÜZGARLA DÖNEN ÇARDAK

Yaz sıcaklarından bunalan Atasoy, rüzgar kuvveti ile dönen çardak yapmıştı. Bir otomobilin diferansiyeli üzerine 3 metrekarelik ahşap çardak inşa eden Atasoy, çatısına da rüzgarla dönebilmesi için 4 metal levha yerleştirdi. Ancak rüzgarın yönüne göre dönen çardak aşırı rüzgarda çok hızla dönünce sorun yarattı. Misafirlerini, 4 sandalye ile bir de masa koyduğu çardakta ağırlayan Atasoy, nazar boncuğu astığı çardak için fren ve elektrik sistemi geliştireceğini söyledi.

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KAYA YAMACINA ASILI EV

Atasoy, 8 yıl önce de kendine ait arazideki büyük bir kaya kütlesini oyarak 2 çelik kiriş yerleştirdi, bunun üzerine de yaklaşık 6 metrekare büyüklüğünde, balkonu da olan bir ev inşa etti. Bilal Atasoy, evi sağlama almak için de çelik halatlarla kaya yamacına bağladı. Ancak tek odayı yetersiz bulan Atasoy, evi büyütmeye karar verdi. İşe koyulan Atasoy, tek odalı evine 3 ahşap oda daha ilave etti. Böylece evin 3 metre olan uzunluğu da 15 metreye çıktı. İlginç ve benzeri bulunmayan çelik halatlarla asılı ev, arazinin alt tarafındaki evlerin üzerine kadar uzandı. Evin güvenliği için çaba harcayan Atasoy, kaya kütlesine 30 farklı yerde açtığı yaklaşık 40 santimetrelik deliklere yerleştirdiği demir çubuklara evin uç kısmını çelik halatlarla bağladı. Yaklaşık 400 metre çelik halat kullanan Bilal Atasoy, halatların zaman içinde gevşeyebileceğini düşündü, bunun için de çelik halatları belirli sürelerde gerginleştirecek bir sistemi de devreye soktu.