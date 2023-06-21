HAVUZ EGZERSİZLERİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Havuz antrenmanları, kuvvet antrenmanı ve kardiyo egzersizi yapmanın etkili, düşük etkili bir yoludur. Havuzdaki su direnç oluşturduğundan, ağırlık veya herhangi bir ekipman olmadan havuzda kuvvet antrenmanı egzersizleri yapabilirsiniz.

Ayrıca suyun kaldırma kuvveti kendinizi daha hafif hissetmenizi sağlar ve eklemlerinize daha az baskı uygular. Bu nedenle havuz egzersizleri, artrit veya eklem noktası olan, bir yaralanmadan kurtulan veya aşırı vücut ağırlığıyla uğraşan kişiler için güvenli bir şekilde egzersiz yapmak için harika bir yoldur.

Son olarak, havuzda çalışarak düzenli egzersize benzer sonuçlar bekleyebilirsiniz: kardiyovasküler sağlığı iyileştirmek, kasları güçlendirmek, vücudunuzu sıkılaştırmak ve daha az stresli hissetmek.