Haberler Sağlık Bu yiyeceklerle beraber bu ilaçları tüketmeyin etkileşime giriyor!

Bu besinlerle beraber bu ilaçları tüketmeyin! Etkileşime girebilir! Bazı besinlerle beraber bazı ilaçların belirli saatler içerisinde tüketilmesi uzmanlar tarafından kesinlikle tavsiye edilmez. Besin ve ilaç aynı zaman diliminde tüketildiği taktirde etkileşime girerek tam tersi olumsuz sonuçlara neden olabilir. İşte beraber tüketilmemesi gereken besinler ve ilaçlar. Habertürk Giriş: 05.10.2023 - 09:32 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:32 facebook

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SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İLE ANTİBİYOTİKLER Süt ve süt ürünleri içerisinde bulunan kalsiyum, antibiyotiklerin etkisini azaltabiliyor. Bu sebeple peynir, süt, yoğurt gibi yiyecekleri tüketeceğiniz zaman ilaç kullanımı ile arasında en az 2 saat geçmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca kafeinli içecekler veya domates gibi asitli besinler de antibiyotiklerle beraber alınınca mide hassasiyetine neden olabilir.

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ET VE ET ÜRÜNLERİ İLE DEMİR İLAÇLARI Et tükettikten sonra demir ilacı içmek veya tam tersini uygulamak et ve et ürünlerinden alınan demir alımını engeller. Eğer demir ilacı alıyorsanız kalsiyum içeren yiyeceklerden 1.5-2 saat uzak durmanız gerekiyor. Aynı durum çay, kahve ve kırmızı şarap içinde geçerlidir. Bu madde demir ilaçları ile birlikte alındığında demir emilimini engeller.