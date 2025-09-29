"Buca hangi şehirde?" sorusunun yanıtı, Ege'nin incisi İzmir'dir. Buca, İzmir'in Konak, Karşıyaka ve Bornova gibi metropol ilçelerinden biridir ve nüfus bakımından kentin en büyüğüdür. Sahile kıyısı olmayan bir "kara ilçesi" olan Buca, bu coğrafi özelliğine rağmen İzmir'in en önemli eğitim ve yerleşim üslerinden biri olmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ana kampüslerinin burada yer alması, ilçeyi dinamik bir öğrenci kentine dönüştürmüştür. Tarihi Şirinyer Hipodromu, devasa Buca Gölet rekreasyon alanı ve inşası süren metro hattı, ilçenin kimliğini belirleyen diğer önemli unsurlardır. Detaylar yazımızın devamında.

BUCA HANGİ İLDE VE HANGİ ŞEHİRDE BULUNUYOR?

REKLAM

"Buca hangi ilde?" ve "Buca hangi şehirde?" sorularının tek bir idari cevabı vardır: İzmir. Buca, İzmir ilinin 30 ilçesinden biridir ve aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir metropol ilçedir (merkez ilçe).

Nüfus açısından Buca, 500 bini aşan nüfusuyla sadece İzmir'in değil, Ege Bölgesi'nin de en kalabalık ilçesidir. Konum olarak İzmir'in "arka bahçesi" olarak nitelendirilebilecek bir noktadadır. Kuzeyinde ve batısında Konak, kuzeydoğusunda Bornova, batısında Karabağlar, güneybatısında Gaziemir (Havalimanı bölgesi) ve doğusunda Kemalpaşa/Torbalı ilçeleriyle komşudur. İzmir Körfezi'ne (sahile) doğrudan bir kıyısı bulunmamaktadır; en yakın sahil şeridi Konak ve Karabağlar ilçeleri sınırları içindedir.