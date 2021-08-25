Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Bücür filmi nerede çekildi? Bücür oyuncuları kimler, konusu ne? Bücür oyuncu kadrosu

Bücür filmi oyuncuları araştırılıyor. İlk olarak 2018 yılında izleyici ile buluşan Bücür filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. İzleyiciler 'Bücür filmi nerede çekildi?' Sorusuna yanıt arıyorlar. Yönetmen koltuğunda Umut Kırca'nın oturduğu Bücür’ün senaryosunu Yaşar Arak ve Ömer Müfit Pınar kaleme aldı. Bücür filmi ile ilgili detaylar haberimizde

Bücür filmi nerede çekildi? Bücür oyuncuları kimler, konusu ne? Bücür oyuncu kadrosu

Bücür filmi oyuncuları kimdir? Bücür konusu nedir? Merak konusu oldu. Bir aile filmi olan Bücür filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Berat Efe Parlar
Seren Şirince
Seçkin Özdemir
Taner Barlas
Durul Bazan
Hamdi Kahraman
Ali Rıza Tanyeli
Ümit Erdim
Dolunay Soysert

BÜCÜR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

Komedi filmi Bücür, 2018 yılında vizyona girdi ve çekimleri İstanbul, Bayrampaşa ve Miniatürk’te gerçekleşmiştir.

BÜCÜR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zamanını bilgisayarın başında geçiren, ultra zeki bir çocuk olan Umut tam bir bilgisayar dehasıdır. Annesini hiç görmeyen ve onun kim olduğunu merak eden Umut, onuncu yaşına basmadan önce annesini bulmaya karar verir. Annesini bulmak için internet ve teknolojiden yardım alan Umut üstün becerileri sayesinde annesini izine rastlar. Annesi ile ilgili öğrendiklerinden sonra İstanbul’un yolunu tutan Umut burada bir tesadüf eseri Özge’ye rastlar. Annesini bulmak için sadece 3 günü olan Umut, Özge ile birlikte kendilerini türlü belaların içinde bulur. Genç delikanlı bir yandan annesini bulmaya çalışırken bir yandan da Özge ile peşlerine düşen adamlardan kurtulmaya çalışır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kim? Kocan Kadar Konuş: Diriliş nerede çekildi, konusu ne?
TELEVİZYON Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kim?
Ocean's 8 oyuncuları kimler? Ocean's 8 konusu nedir? İşte Ocean's 8 filmi hakkında
TELEVİZYON Ocean's 8 oyuncuları ve konusu
TV Yayın akışı 25 Ağustos 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYON TV Yayın akışı 25 Ağustos 2021
AÇIKLANDI - 24 Ağustos Reyting sonuçları 2021 Salı... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
TELEVİZYON Reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
MasterChef eleme adayları kimler oldu? (24 Ağustos) MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?
TELEVİZYON MasterChef eleme adayları kimler oldu?
Şahsiyet 9. bölümde neler oldu? Şahsiyet 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Şahsiyet yeni fragmanı izle
TELEVİZYON Şahsiyet 10. bölüm fragmanı yayınlandı!
Robin Hood filmi konusu ne? Robin Hood filmi oyuncuları kim?
TELEVİZYON Robin Hood filmi konusu ve oyuncuları
Müslüm filmi oyuncuları kim? Müslüm filmi konusu ne? Müslüm filmindeki şarkılar ne?
TELEVİZYON Müslüm filmi oyuncuları kim?
Ada Masalı oyuncuları kim? Ada Masalı nerede çekiliyor, hangi gün yayınlanıyor?
TELEVİZYON Ada Masalı oyuncuları kim?
TV Yayın akışı 24 Ağustos 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYON TV Yayın akışı 24 Ağustos 2021

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.