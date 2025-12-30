Habertürk
        Haberler Gündem Güncel BUDO seferlerine olumsuz hava engeli | Son dakika haberleri

        BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

        Bursa'da Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün İstanbul, Yalova Armutlu ve Bursa arasında yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 01:55 Güncelleme: 30.12.2025 - 01:55
        BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
        BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bugün (Salı) bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

        Yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Aynı gerekçeyle, 01.01.2026 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

