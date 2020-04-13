Buğday salatası tarifi, nasıl yapılır?

Buğday salatası nasıl yapılır? Buğdaydan sadece aşure yapılmaz. Doyurucu bir salata yapmak isterseniz mutlaka Buğday salatasını deneyin. Birçok yeşillik kullanıldığı gibi nar ekşisi ve cevizi gibi lezzetleri de içerisinde barındırıyor.

Buğday Salatası Malzemeler:

1 su bardağı buğday

5 su bardağı su

6 adet cherry domates

1/2 su bardağı yeşil zeytin

4 adet salatalık turşusu

1/4 demet maydanoz

1/4 demet dereotu

1/2 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1/2 çay kaşığı tuz

Servisi için:

1/2 demet kıvırcık marul

Buğday Salatası Yapılışı: