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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Buğra Gülsoy, Etiler'de görüntülendi. Eşi Nilüfer Gürbüz ve ailesiyle birlikte trafikte objektiflere yansıyan Gülsoy, "Beni nereden gördünüz?" diyerek, şaşkınlığı ifade etti.

Oyuncu, gazetecilerin soruları üzerine, "Trafiği hiç aksatmayayım. Başka zaman konuşalım lütfen" yanıtını vererek, hızla bulunduğu yerden uzaklaştı.

Ayrıca 39 yaşındaki Gülsoy'un projesinin sezon finali yapmasının ardından sakallarını kısaltmış olması da dikkatlerden kaçmadı.