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Haberler Fiskos Buğra Gülsoy imaj yeniledi - Magazin haberleri
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Buğra Gülsoy imaj yeniledi

Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Buğra Gülsoy, "Beni nereden gördünüz?" diyerek, şaşkınlığını ifade etti. Ayrıca Gülsoy'un rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından sakallarını kısaltmış olması da gözlerden kaçmadı

Buğra Gülsoy imaj yeniledi - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Buğra Gülsoy, Etiler'de görüntülendi. Eşi Nilüfer Gürbüz ve ailesiyle birlikte trafikte objektiflere yansıyan Gülsoy, "Beni nereden gördünüz?" diyerek, şaşkınlığı ifade etti.

Oyuncu, gazetecilerin soruları üzerine, "Trafiği hiç aksatmayayım. Başka zaman konuşalım lütfen" yanıtını vererek, hızla bulunduğu yerden uzaklaştı.

Ayrıca 39 yaşındaki Gülsoy'un projesinin sezon finali yapmasının ardından sakallarını kısaltmış olması da dikkatlerden kaçmadı.

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