Özellikle savaşlar ve göç süreçlerinde kız çocukları, eğitimlerini sürdürememekte ve bu da onların gelecekteki fırsatlarını ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının yaşadıkları zorlukların farkına varılması ve bu zorlukların aşılması için bir fırsat sunar.