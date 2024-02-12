Bugün 12 Şubat Dünya Darwin günü! Charles Darwin kimdir? Hayatına dair detaylar!

Bugün, bilim dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Charles Darwin'in doğum günü olan 12 Şubat, dünya çapında Darwin Günü olarak kutlanıyor. Darwin Günü, bilimseverlerin evrim teorisi, doğal seçilim ve türlerin kökeni gibi konuları ele alarak bilimsel tartışmaları teşvik ettiği bir gün olarak biliniyor.

Darwin, 19. yüzyılın ortalarında, evrim teorisini ve doğal seçilim kavramını geliştirerek yaşamın çeşitliliği ve türlerin kökeni üzerine bir görüş sunmuştu. Bu teoriler, o dönemde büyük tartışmalara yol açmış ve günümüzde bile bilim dünyasında önemli bir yer tutmaktadır.