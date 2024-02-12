Bugün 12 Şubat Dünya Darwin günü! Charles Darwin kimdir? Hayatına dair detaylar!
12 Şubat Dünya Darwin Günü bilimseverler tarafından her sene coşkuyla kutlanıyor. Charles Darwin'in bilime katkılarını anımsamak ve bilime teşviki arttırmak amacıyla kutlanan bu gün aynı zamanda ünlü bilim adamının doğum günü. 12 Şubat'ı kutlamak isteyen bilimseverler Darwin'in hayatı konusunda da araştırma yapıyor. İşte, Charles Darwin'in hayatına dair detaylar...
Bugün, bilim dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Charles Darwin'in doğum günü olan 12 Şubat, dünya çapında Darwin Günü olarak kutlanıyor. Darwin Günü, bilimseverlerin evrim teorisi, doğal seçilim ve türlerin kökeni gibi konuları ele alarak bilimsel tartışmaları teşvik ettiği bir gün olarak biliniyor.
Darwin, 19. yüzyılın ortalarında, evrim teorisini ve doğal seçilim kavramını geliştirerek yaşamın çeşitliliği ve türlerin kökeni üzerine bir görüş sunmuştu. Bu teoriler, o dönemde büyük tartışmalara yol açmış ve günümüzde bile bilim dünyasında önemli bir yer tutmaktadır.
CHARLES DARWIN KİMDİR?
Charles Darwin, 12 Şubat 1908'de İngiltere'de dünyaya geldi. Taşra doğumlu olan Darwin, hayvan ve insanların ortak bir atadan geldiğini savunarak ilk olarak kendisinin de mensubu olduğu dindar Viktorya toplumunu şok etti. Bunun ardından onun biyolojiye bakış açısı, yüksek sınıf bilim adamlarının dikkatini çekti. Darwin'in büyükbabası, Fransız Devrimi'nden önce popüler olan bir şair olan Erasmus Darwin , Zoonomia'nın yazarıydı. Darwin'in annesi o sekiz yaşındayken öldü ve onu üç ablası büyüttü.
DARWIN'IN EĞİTİM HAYATI
1818 ile 1825 yılları arasında eğitim gördüğü geleneksel Anglikan Shrewsbury Okulu'nda Klasiklerin ezberci bir şekilde öğrenilmesinden nefret ediyordu. O dönem, İngiltere'de bilime olan bakıştan ötürü Darwin'in kimya ile amatörce ilgilenmesi müdürü tarafından kınandı ve babası tarafından bir "serseri" gibi görülmesine neden oldu. Bunun ardından babası onu Tıp okuması için Edinburgh Üniversitesi'ne gönderdi.
Tıp ile pek alakası olmayan ve anatomiden nefret eden Darwin'i ameliyat düşüncesi bile adeta hasta ediyordu. Bunun üzerine babası tarafından dini eğitim görmesi için kiliseye gönderildi. Rahip Adam Sedgwick , Darwin'i 1831'de jeolojik bir gezi için Galler'e götürdü. Burada hayatını değiştirecek olan Beagle adlı gemi ile yolculuğa çıkmaya karar verdi. Bu gezide topladığı fosiller sayesinde "doğal seçilim" teorisini geliştirdi.
TEORİYİ ORTAYA ATIŞI
Evrim ve doğal seçilim teorisini ortaya atan bilimin önce gelen isimlerinden olan Darwin, evrim teorisine dair düşüncelerini "Türlerin Kökeni" adlı eserinde detaylıca açıklar. Bu kitabı yayınlarken büyük korkular duyan Darwin, kitabı yazma süreci için ise "Cehennemin dibi gibiydi." ifadelerini kullanır. Kitabı beklediğinin aksine ilgi gördü ve 1869 yılında geldiğinde dünya çapında çok satanlardan biri haline gelir. Darwin, tüm fikirlerini "güçsüz olanın ölmesi" başlığı altında özetler ve bu düşünce bilim dünyasında bugün hala devam eden tartışmalara neden olur.
DARWİN'İN ÖLÜMÜ VE DÜNYA DARWİN GÜNÜ
Hayatının son anlarını hastalıkla geçiren Charles Darwin, ölene kadar araştırmayı ve çalışmayı bırakmadı. 19 Nisan 1882'de hayatını kaybetti. Kendisinden önceki ve sonraki iki bilim adamı olan Isaac Newton ve Stephen Hawking'in gömülü olduğu Aziz Peter Kilisesi'ne gömüldü. Darwin'in bilime olan katkılarından ötürü 73 yaşında hayatını kaybettiği 1882'den bugüne bilim dünyası 2 Şubat'ı "Dünya Darwin Günü" olarak kutlamaktadır.