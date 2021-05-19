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Bugün (19 Mayıs 2021) sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs'ta yasak var mı?

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkıp bağımsızlık mücadelesini başlattığı gün olarak bilinen 19 Mayıs'ta yasak olup olmayacağı vatandaşın gündeminde. Türkiye Cumhuriyeti milli bayramlarından biri olan ve resmi tatil kabul edilen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor. Bugün (19 Mayıs) sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi, yasak var mı?

Bugün (19 Mayıs 2021) sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs'ta yasak var mı?

Koronavirüsle mücadelede vaka artış oranını düşürmek adına uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasakları 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramında yasak uygulanıp uygulanmayacağının merak edilmesine yol açtı. Günlerdir gündemden düşmeyen "19 Mayıs'ta yasak var mı?" sorusuyla ilgili karar belli oldu. İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesine göre 1 Haziran'a kadar uygulanacak sokağa çıkma yasaklar vatandaşlarla paylaşıldı. 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı ise ilgili son durum bilgisine haberimizde ulaşabilirsiniz.

19 MAYIS NE ZAMAN, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 2021 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.

Tam kapanma uygulamasının hemen ardından ülke genelinde kademeli normalleşme sürecine geçildi. Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklandı. 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü için ayrıca bir kısıtlama kararı açıklanmadı. 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı kararı alınırsa gün içinde açıklama yapılması bekleniyor.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir çok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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