Devlet erkanı Anıtkabir'de 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan ve beraberindeki heyet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kuvvet komutanları Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne çıktı. Burada Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu müstesna günde şahsınızı, silah arkadaşlarınızı ve kahramanları şükranla yad ediyoruz.

Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm dünyanın koronavirüsle boğuştuğu günlerde Türkiye yatırım, istihdam, ihracattaki başarılarıyla kalkınma yolculuğunu sürdürmektedir. Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız."

Anıtkabir'deki törenler tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de tebrikleri kabul edecek.