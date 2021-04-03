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Bugün (3 Nisan) kafeler ve restoranlar açık mı, kapalı mı? Risk haritasına göre kafeler hangi illerde açık?

Türkiye illere göre vaka sayılarının hızla artış göstermesi nedeniyle koronavirüs risk haritası gündellendi. Koronavirüs risk haritası dikkate alnarak uygulanan kontrollü normalleşme kararlarından bazıları değiştirildi. Salgın nedeniyle uzun süre kapalı olan kafeler ve restoranlar yeniden açıldı. Kafeler ve restoranların hafta sonu açık olup olmadığı merak ediliyor. Bugün (3 Nisan Cumartesi) kafeler ve restoranlar açık mı, kapalı mı?

Bugün (3 Nisan) kafeler ve restoranlar açık mı, kapalı mı? Risk haritasına göre kafeler hangi illerde açık?

Koronavirüs risk grubu haritası güncellendi, Covid-19 kontrolü normalleşme süreci kararları değiştirildi. Kabine toplantısında alınan karar göre Türkiye'de çok yüksek riskli iller grubunda bulunan 58 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki Mart ayı başında tekrar hizmet vermeye başlayan kafeler kapanacak mı? Koronavirüs risk grubu haritasına göre kafelerin ve restoranların açık olacağı illeri sizin için derledik...

İL İL KORONAVİRÜS RİSK GRUBU HARİTASI

Yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları aşağıdaki şekilde değiştirildi:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 - Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak.

HAFTA SONU KAFELER VE RESTORANLAR AÇIK MI?

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/veya Pazar günü 10.00 - 20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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