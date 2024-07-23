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        Haberler Bilgi Ekonomi BUGÜN AÇIKLANIYOR! Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faizi sabit mi kalacak?

        Merkez Bankası Temmuz faiz kararı bugün açıklanıyor! Beklentiler ne yönde?

        Bugün ekonominin ana gündemi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı. Peki, Merkez Bankası Temmuz faiz oranı saat kaçta açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 08:08 Güncelleme: 23.07.2024 - 08:08
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        Yerel piyasalarda gözler bugün yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına döndü. Öte yandan, 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen beklenti anketi yayınlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı kaçta açıklanacak, faiz oranı düşecek mi artacak mı, beklentiler ne yönde? İştt, detaylar...

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        TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın yani 23 Temmuz yani bugün toplanacak, alınan karar saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

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        MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

        AA Finans'ın TCMB'nin 23 Temmuz Salı günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

        Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

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        FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

        Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 6'sı yüzde 45, 1'i yüzde 42,5 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü. 2 ekonomist ise yıl sonu tahmininde bulunmadı.

        Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

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