TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın yani 23 Temmuz yani bugün toplanacak, alınan karar saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.