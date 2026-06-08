Son dakika altın fiyatları: 9 Haziran gram altın ve çeyrek altın alış - satış rakamları
Altın piyasasında dalgalı seyir yeni haftada da devam ediyor. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen istihdam rakamları, faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken ons altında düşüşü beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle enflasyon risklerinin yeniden gündeme taşındığı piyasalarda, gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. Peki 9 Haziran 2026 itibarıyla gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda altın fiyatları haftaya düşüşle başlarken, yatırımcıların odağı ABD'den gelen güçlü istihdam verilerine çevrildi. Verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler yeniden şekillenirken, altın fiyatlarında satış baskısı arttı. Öte yandan Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin enerji piyasalarına etkisi sürerken, yatırımcılar 9 Haziran 2026 gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını yakından takip ediyor.
GRAM ALTIN FİYATI
6.397,6200
6.398,5240
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.327,45
4.329,45
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.236,6400
10.461,7600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
40.943,4400
41.717,3100
TAM ALTIN FİYATI
42.073,00
42.383,0
YARIM ALTIN FİYATI
20.416,19
20.930,76
ZİYNET ALTINI FİYATI
40.960,38
41.733,51
ATA ALTIN FİYATI
42.770,59
43.857,79
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.533,07
4.724,60
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.885,48
6.154,42
GREMSE ALTIN FİYATI
104.810,00
105.990,00