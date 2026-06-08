Metrobüste başlayan tartışma ölümle bitti!

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüste çıkan "yan bakma" tartışması cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre 22 yaşındaki Ferdi Aras ile baba-oğul arasında başlayan sözlü tartışma, metrobüsten indikten sonra da devam etti. Takip edilen genç, çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ferd... Daha Fazla Göster İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüste çıkan "yan bakma" tartışması cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre 22 yaşındaki Ferdi Aras ile baba-oğul arasında başlayan sözlü tartışma, metrobüsten indikten sonra da devam etti. Takip edilen genç, çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ferdi Aras tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğul adliyeye sevk edilirken, kavga anları ve Ferdi Aras'ın hayattaki son görüntüleri ortaya çıktı Daha Az Göster