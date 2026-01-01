Sıcaklık değerlerinin gece ve sabah saatlerinde -8°C ila -13°C arasında, gün içinde ise -2°C ila -1°C civarında seyretmesi bekleniyor. Don ve buzlanma riskinin yüksek olduğu vurgulanırken, rüzgarın hafif eseceği ve özellikle ulaşımda dikkatli olunması gerektiği uyarıları yapılıyor.