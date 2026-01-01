2 Ocak Cuma Ankara'da okullar tatil mi, ders işlenecek mi?
Yeni yılın ardından Ankara'da beklenen soğuk hava ve kar yağışı, eğitim-öğretim takvimine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler "2 Ocak 2026 Ankara'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, gözler Ankara Valiliği'nden yapılabilecek olası bir son dakika açıklamasına çevrildi. Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri doğrultusunda kent genelinde eğitimle ilgili alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
Ankara’da olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer aldı. Kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle binlerce kişi “2 Ocak 2026’da Ankara’da okul var mı, yok mu?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Ankara Valiliği’nden gelecek resmi açıklama beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları da dikkatle izleniyor. İşte detaylar...
ANKARA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Ocak Cuma için resmi bir tatil açıklaması yapılmadı.
2 OCAK 2026 ANKARA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Valilik tarafından bir açıklama yapılması halinde detaylar haberimize eklenecektir.
BUGÜN ANKARA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve güvenilir kaynakların paylaştığı tahminlere göre 2 Ocak Cuma günü Ankara'da hava güneşli ya da az bulutlu olacak. Yoğun kar yağışı beklentisi bulunmazken, önceki günlerde görülen hafif kar yağışlarının ardından havanın açacağı bildiriliyor.
Sıcaklık değerlerinin gece ve sabah saatlerinde -8°C ila -13°C arasında, gün içinde ise -2°C ila -1°C civarında seyretmesi bekleniyor. Don ve buzlanma riskinin yüksek olduğu vurgulanırken, rüzgarın hafif eseceği ve özellikle ulaşımda dikkatli olunması gerektiği uyarıları yapılıyor.