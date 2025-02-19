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        Haberler Bilgi Gündem BUGÜN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 20 Şubat Perşembe Ankara'da okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı?

        Valilikten açıklama geldi! Bugün Ankara'da okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Ankara'da okul var mı?

        Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığının düşmesi sonucunda kar yağışı birçok ili etkisi altına aldı. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği illerde valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. Ankara'da okulların durumu için gözler, valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Bugün Ankara'da okullar tatil mi? 20 Şubat okul var mı, ders var mı?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte 20 Şubat Perşembe Ankara'da okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 20:28 Güncelleme: 20.02.2025 - 00:22
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        Kar yağışının etkili olduğu illerde valilikler okulların tatil edildiğini duyurdu. ediyor. Bu kapsamda Ankara'da bugün okulların tatil olup olmadığı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Bugün Ankara'da okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Ankara'da okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...

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        BUGÜN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuya ilişkin yaptığı açıklamada:

        "İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup ; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz."

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        ANKARA'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

        Ankara Valiliği, çarşamba gününden itibaren il genelinde etkili olacak kar yağışına karşı uyarıda bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara genelinde soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağı belirtildi.

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        Yağışların Ankara çevrelerinde yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü kar şeklinde olacağı tahminine yer verilen açıklamada, meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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        ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışların;kıyı kesiminde yağmur,iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir.

        Sıcaklıkların 2-4 derece azalacağı bekleniyor.

        Çarşamba Hafif Kar Yağışlı 1°C 4°C

        Perşembe Çok Bulutlu -3°C 1°C

        Cuma Çok Bulutlu -5°C 1°C

        Cumartesi Kar Yağışlı -6°C 0°C

        Pazar Kar Yağışlı -7°C 0°C

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