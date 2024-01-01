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Her yıl olduğu gibi bu sene de yılbaşının ertesi günü olan 1 Ocak 2024 Pazartesi günü resmi tatil ilan edildi. Bugün eğlenceli vakit geçirmek ve alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar 1 Ocak Pazartesi günü AVM'lerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün AVM'ler açık mı? İşte, detaylar...