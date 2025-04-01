BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI, ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı, resmi tatil kapsamında olduğu için kamu ve özel bankaların tüm şubeleri kapalıdır. Buna göre bankalar, 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde hizmet vermeyecek.

Bayram tatili süresince bankaların dijital kanalları (internet ve mobil bankacılık) ve ATM'leri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.