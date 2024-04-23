Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2024 Salı Bugün İstanbul BİST Borsa açık mı, işlem görüyor mu?
Borsa çalışma saatleri 23 Nisan Salı günü merak ediliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene Salı gününe denk geldi. Hafta içine denk gelmesi sebebiyle 23 Nisan'da borsa açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. 23 Nisan Salı günü yaklaşık 16 milyon öğrenci, resmi tatil sebebiyle okula gitmeyecek. Öte yandan bankalarda kapalı olacak. Peki Bugün borsa açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2024 Salı Bugün İstanbul BİST Borsa açık mı, işlem görüyor mu?
23 Nisan’da borsa çalışma durumu merak ediliyor. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. 23 Nisan Salı günü borsada işlem yapmak isteyen yatırımcılar, Borsa İstanbul'un seans saatlerini araştırmaya başladı. Peki 23 Nisan’da borsa açık mı, çalışıyor mu, İstanbul BİST Borsa açık mı, işlem görüyor mu?
23 NİSAN'DA BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM YAPILACAK MI?
23 Nisan'ın tatil olduğu içi borsanın kapalı olduğu biliniyor. Borsa İstanbul’da resmi tatiller ve hafta sonu hariç sabah 09:40 – akşam 18:05 arasında seanslar gerçekleşmektedir.
23 NİSAN BORSA AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için borsa kapalı olacak. Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak.
2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı