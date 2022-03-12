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Bugün Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? 12 Mart Güncel çeyrek altın kuru

Ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler altın piyasalarında hareketliliğe neden oluyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından "Çeyrek altın kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? İşte, 12 Mart güncel altın kuru...

Bugün Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? 12 Mart Güncel çeyrek altın kuru

Rusya Ukrayna arasındaki gerilim sürerken uygulanan yaptırımlar ve dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle altın kurlarında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Ons altın fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanırken altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi ve artan enflasyon kaygıları sonucu emtia piyasalarında dalgalanmanın arttığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi. Peki, Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Mart güncel altın kuru...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? (12 MART)

Çeyrek altın fiyatı saat 13:30 itibariyle Alış'ta 1.505,62TL , Satış'ta 1.539,08 TL'den işlem görüyor.

GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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