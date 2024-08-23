23 Ağustos Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?
Haftalık bir ibadet olan Cuma namazında, cemaat bir araya gelir; bugün aynı zamanda manevi bir arınma ve tövbe fırsatı olarak da görülür. Ancak namaz saatleri her hafta değişkenlik gösterir, güncel saatler ise Diyanet İşleri tarafından paylaşılır. Peki, bugün Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte, İşte 23 Ağustos 2024 il il cuma namazı vakitleri...
Dua kapılarının açık olduğuna ve yapılan tövbelerin kabul edildiğine inanılan Cuma günü geldiğinde cemaat öğle namazı saatinde, Cuma namazı kılar. Namaz saatleri her hafta ve her ile göre değişiklik gösterdiğinden Diyanet İşleri haftalık olarak namaz saatlerini paylaşır. Peki, bugün Cuma namazı kaçta? İşte, İşte 23 Ağustos 2024 il il cuma namazı vakitleri...
23 AĞUSTOS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 23 Ağustos Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.
23 AĞUSTOS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 23 Ağustos Cuma namazı saat 13.19'da kılınacak.
23 AĞUSTOS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 23 Ağustos Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.
23 AĞUSTOS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 23 Ağustos Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.