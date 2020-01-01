Yeni yıl kutlamaları nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermezken özellikle sağlık sorunu yaşayan pek çok vatandaş 1 Ocak 2020 (bugün) eczanelerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki eczaneler bugün açık mı? Yarın hizmet verecekler mi? İşte detaylar...

ECZANELERİN YILBAŞINDA ÇALIŞMA DURUMU

Eczaneler yeni yılın ilk gününde yani bugün (1 Ocak 2020 Çarşamba) nöbetçi olanları dışında kapalı olacak.

Aşağıdaki bağlantı üzerinden tüm illerin nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN