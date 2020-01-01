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Bugün eczaneler açık mı? Eczaneler 1 Ocak'ta açık mı? Eczaneler ne zaman açılacak?

Türkiye genelinde tüm eczanelerin çalışma saatleri yılbaşı tatili nedeniyle pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki eczaneler bugün (1 Ocak 2020) açık mı? Eczaneler yarın yani 2 Ocak 2020 günü açık olacak mı?

Bugün eczaneler açık mı?

Yeni yıl kutlamaları nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermezken özellikle sağlık sorunu yaşayan pek çok vatandaş 1 Ocak 2020 (bugün) eczanelerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki eczaneler bugün açık mı? Yarın hizmet verecekler mi? İşte detaylar...

ECZANELERİN YILBAŞINDA ÇALIŞMA DURUMU

Eczaneler yeni yılın ilk gününde yani bugün (1 Ocak 2020 Çarşamba) nöbetçi olanları dışında kapalı olacak. 

Aşağıdaki bağlantı üzerinden tüm illerin nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN 

 

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