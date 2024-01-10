Haberler Gündem Bugün Edirne'de okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 Çarşamba Edirne'de okul var mı, ders yapılacak mı?

Bugün Edirne'de okullar tatil mi? 10 Ocak Çarşamba Edirne'de okul var mı? Yurt genelinde yaşanan soğuk hava bazı illerde etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklarının düşmesi sonucu bazı bölgelerde kar yağışı etkili olurken, buzlanma ve don hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı bazı illeri etkisini altına alırken, valilikler bazı şehirlerde okulların tatil edildiğini açıkladı. Yaşanan bu gelişme, "Bugün Edirne'de okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 Çarşamba Edirne'de okul var mı, ders yapılacak mı?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 10 Ocak 2024 Çarşamba Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama... Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 00:38 Güncelleme: 10.01.2024 - 00:38 facebook

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Yoğun kar yağışının etkili olduğu Edirne'de , buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Öğrenci ve öğretmenler, 10 Ocak 2024 Çarşamba günü ders yapılıp yapılmayacağına dair, valilik tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, "Yarın Edirne'de okullar tatil mi? 10 Ocak 2024 Çarşamba Edirne'de okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte yarın Edirne'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

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10 OCAK 2024 YARIN EDİRNE'DE OKULLAR TATİL Mİ? Edirne'nin Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Keşan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.