Avrupa futbolunda yeni sezon heyecanı başladı ve bugün de birbirinden önemli maçlar oynanancak. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki binlerce futbolsever de bugün hangi maçlar ve hangi kanallarda yayınlanacak aramaları yapıyor. İşte, konuya ilişkin bilgiler...