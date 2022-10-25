Futbolda hafta içi mesaisi bu akşam başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezon hafta yapılacağı günde birbirinden çarpıcı karşılaşmalar izleyiciler buluşacak. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen bugün hangi maçlar var ve kimin maçı var sorularının cevaplarını bir araya getirdik...