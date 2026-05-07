Bugün hangi maçlar var? 7 Mayıs 2026 hangi maç, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
7 Mayıs Perşembe günü futbolseverleri birbirinden kritik karşılaşmalar bekliyor. Günün programında Avrupa kupalarında yarı final mücadeleleri ve liglerde play-off maçları öne çıkıyor. Özellikle temsilcilerimizin sahaya çıkacağı kritik karşılaşmalar öncesinde, "Bugün hangi maçlar var?" sorusu futbol tutkunlarının gündeminde yer alıyor. İşte 7 Mayıs Perşembe maç programı…
07 Mayıs 2026
7 Mayıs 2026 Perşembe günü futbol gündemi kritik mücadelelere sahne olacak. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde finalistler rövanş maçlarıyla belli olurken, Türkiye’de Trendyol 1. Lig play-off heyecanı yaşanacak. Suudi Arabistan’da ise Al Nassr deplasmanda sahaya çıkacak. İşte günün maç programı ve yayın bilgileri…
7 MAYIS 2026 GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
UEFA Avrupa Ligi - Yarı Final
22:00 Freiburg-Sporting Braga (TRT, Tabii Spor 1)
22:00 Aston Villa-Nottingham Forest (TRT 1)
UEFA Konferans Ligi - Yarı Final
22:00 Crystal Palace-Shakhtar Donetsk (TRT Spor)
22:00 RC Strasbourg-Rayo Vallecano (TRT, Tabii Spor 2)