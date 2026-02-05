5 Şubat 2026 maç programı belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının üçüncü haftası, bugün oynanacak 4 mücadeleyle sona erecek. Ayrıca İspanya Kral Kupası ve İtalya Kupası’nda çeyrek final heyecanı yaşanacak. Fransa Kupası’nda ise son 16 turu mücadelesi oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 5 Şubat 2026 bugünkü maçlar listesi!