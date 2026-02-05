Bugünkü maçlar 5 Şubat 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması tüm heyecanıyla devam ediyor. Kupa'da üçüncü hafta, bugün oynanacak 4 karşılaşmayla sona eriyor. Günün en önemli randevularında Beşiktaş Kocaelispor ile karşılaşacakken, Fenerbahçe Erzurumspor FK ile kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası'nın yanı sıra İspanya Kral Kupası, İtalya Kupası ve Fransa Kupası'nda da birbirinden kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 5 Şubat 2026 maç programı...
EuroLeague
19:00 Dubai Basketball-Real Madrid
22:00 Hapoel Tel Aviv-Valensiya
22:30 Partizan-Panathinaikos
22:30 Bayern-Monako
22:45 Paris-Fenerbahçe
Fransa Kupası - Son 16 Turu
23:00 RC Strasbourg-Monaco (beIN Sports 4)
İtalya Kupası - Çeyrek Final
23:00 Atalanta-Juventus (TRT Spor)
İspanya Kral Kupası - Çeyrek Final
23:00 Real Betis-Atletico Madrid (S Sport Plus)
Ziraat Türkiye Kupası - Grup C
13:00 Keçiörengücü-Gaziantep FK (A Spor)
18:00 Kocaelispor-Beşiktaş (A Spor)
20:30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (ATV)
5 ŞUBAT 2026 BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI
Ziraat Türkiye Kupası - Grup B
15:30 Konyaspor-Aliağa Futbol A.Ş. (A Spor)
5 Şubat 2026 maç programı belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının üçüncü haftası, bugün oynanacak 4 mücadeleyle sona erecek. Ayrıca İspanya Kral Kupası ve İtalya Kupası’nda çeyrek final heyecanı yaşanacak. Fransa Kupası’nda ise son 16 turu mücadelesi oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 5 Şubat 2026 bugünkü maçlar listesi!