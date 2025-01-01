Bugün hastaneler açık mı? 1 Ocak'ta hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

Bugün hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Yeni yıla girerken yaşanılacak olan sağlık sorunlarına ilişkin en yakın hastane veya sağlık kuruluşuna ulaşılmak isteneceği için yoğun olarak arama motorlarında 1 Ocak sağlık ocakları açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aranıyor. 1 Ocak’ta kamu kurumları kapalı oluyor.