Bugün hastaneler açık mı? 1 Ocak'ta hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?
Yeni yıla girdiğimiz ilk gün hastane ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri araştırılıyor. Çarşamba gününe denk gelen 1 Ocak resmi tatildir. Bu sebeple banka, PTT kargo, eczane gibi işletmeler kapalı oluyor. Peki Bugün hastaneler açık mı? 1 Ocak'ta hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık? İşte 1 Ocak Çarşamba hastanelerin çalışma durumu
Bugün hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Yeni yıla girerken yaşanılacak olan sağlık sorunlarına ilişkin en yakın hastane veya sağlık kuruluşuna ulaşılmak isteneceği için yoğun olarak arama motorlarında 1 Ocak sağlık ocakları açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aranıyor. 1 Ocak’ta kamu kurumları kapalı oluyor.
1 OCAK HASTANELER AÇIK MI?
1 Ocak gününde ise resmi tatil olacak. Sadece acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak sağlık sektöründe açık olacak.
1 OCAK SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?
1 Ocak 2025 tarihinde resmi tatil olması nedeni ile sağlık ocakları kapalı olacak. 2 Ocak Çarşamba itibari ile sağlık ocakları hizmet vermeye devam edecek.