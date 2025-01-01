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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hastaneler açık mı? 1 Ocak’ta hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

        Bugün hastaneler açık mı? 1 Ocak'ta hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

        Yeni yıla girdiğimiz ilk gün hastane ve sağlık ocaklarının çalışma saatleri araştırılıyor. Çarşamba gününe denk gelen 1 Ocak resmi tatildir. Bu sebeple banka, PTT kargo, eczane gibi işletmeler kapalı oluyor. Peki Bugün hastaneler açık mı? 1 Ocak'ta hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık? İşte 1 Ocak Çarşamba hastanelerin çalışma durumu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 09:33 Güncelleme: 01.01.2025 - 09:34
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        Bugün hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Yeni yıla girerken yaşanılacak olan sağlık sorunlarına ilişkin en yakın hastane veya sağlık kuruluşuna ulaşılmak isteneceği için yoğun olarak arama motorlarında 1 Ocak sağlık ocakları açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aranıyor. 1 Ocak’ta kamu kurumları kapalı oluyor.

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        1 OCAK HASTANELER AÇIK MI?

        1 Ocak gününde ise resmi tatil olacak. Sadece acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak sağlık sektöründe açık olacak.

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        1 OCAK SAĞLIK OCAKLARI KAPALI MI?

        1 Ocak 2025 tarihinde resmi tatil olması nedeni ile sağlık ocakları kapalı olacak. 2 Ocak Çarşamba itibari ile sağlık ocakları hizmet vermeye devam edecek.

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