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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim Salı 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Türkiye genelinde son hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim İzmir, Ankara, İstanbul ve Türkiye genelinde hava durumu

        Türkiye yağışlı günlerden geçiyor. Sonbahar etkisini göstermeye devam ederken ülkenin birçoğu yağış alıyor. Meteoroloji, bugün hem hava sıcaklıklarının düşeceğini hem de birçok ilde gök gürültülü sağanak olacağına dair tahminlerde bulundu. İşte 1 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 09:43 Güncelleme: 01.10.2024 - 09:43
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        Türkiye, yaz mevsimini geride bırakarak sonbahara geçiş yaptı. Sonbahar beraberinde yağmuru ve rüzgârlı havayı da getirdi. Bugün Türkiye genelinde sağanak yağış ve kapalı gökyüzü hakim olacak. İşte, 1 Ekim Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

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        1 EKİM SALI BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve İstanbul'un doğu çevreleri), Doğu Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu bölge geneli, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa'nın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında) ve Doğu Karadeniz (Giresun dışında) bölge geneli, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Osmaniye çevreleri, Sakarya, Kocaeli ve Adana'nın kuzeyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara’nın kuzeydoğusu, Güney Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        4

        İSTANBUL 15°C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        5

        İZMİR 15°C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu.

        6

        ANKARA 9°C, 14°C

        İl geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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