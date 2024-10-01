Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında) ve Doğu Karadeniz (Giresun dışında) bölge geneli, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Osmaniye çevreleri, Sakarya, Kocaeli ve Adana'nın kuzeyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara’nın kuzeydoğusu, Güney Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.